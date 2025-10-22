A líder limonero asesinado pudieron tenderle trampa; dejó a sus escoltas

La Fiscalía General de Michoacán investiga indicios sobre si el líder limonero Bernardo Bravo, quien fue asesinado el domingo pasado, pudo ser víctima de una trampa y citado con engaños en la comunidad de Cenobio Moreno por integrantes de un grupo delictivo.

El fiscal Carlos Torres Piña expuso que el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, cuyo cuerpo sin vida fue localizado este lunes con huellas de tortura, acudió a Apatzingán para reunirse con limoneros y enseguida se trasladó solo a la comunidad de Cenobio Moreno.

El Dato: Cerca de las 8:00 horas del lunes, el citricultor Bernardo Bravo fue encontrado sin vida a bordo de un vehículo Toyota Tacoma color gris, de su propiedad.

“Supongo que lo mandaron llamar, citar, algunos grupos delincuenciales que operan en esa zona”, estimó. “Son varios grupos los que ahí actúan en esa zona, tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación, como Templarios, Blancos de Troya… son varios grupos los que trabajan en esa zona, los de La Virgen”, comentó.

En declaraciones a medios electrónicos, el funcionario detalló que el seguimiento que se tiene de la investigación tras el asesinato del empresario es que el domingo, cerca de las 11 de la mañana, salió de Morelia y le avisó a su pareja que pasaría por sus escoltas para irse a Apatzingán. Tras llegar al Tianguis Limonero, se separó de sus escoltas y cambió de vehículo, en el que después fue encontrado sin vida.

“Tras una revisión a las cámaras y arcos carreteros, se ve que Bernardo va acompañado de otra persona en una camioneta blanca. Tras llegar a Apatzingán, llegan directo al Tianguis Limonero y, al parecer, es ahí donde cambia de vehículo, que es donde se encuentra sin vida”, explicó el fiscal.

Elementos estatales, en las diligencias que forman parte de la investigación por el crimen del empresario Bernardo Bravo, el lunes en la ruta Apatzingán-Tepetates. ı Foto: Especial

Torres Piña dijo que las pruebas periciales indican que el líder limonero murió por un impacto de bala en la cabeza desde el domingo en la noche. “Probablemente lo estuvieron agrediendo; estamos revisando los enlaces telefónicos que tuvo para darle seguimiento y todo indica que lo citaron y le pidieron que fuera; por eso es que toma su vehículo Toyota pick up y se va solo”, dijo.

“Las indagaciones periciales, los estudios forenses, indican que perdió la vida el domingo en la tarde-noche o en la noche. Creemos que quien lo cita pudo haber sido algún líder criminal en la zona de Cenobio”, describió el fiscal.

Al referirse al caso, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó que el tema de Bernardo Bravo “impacta y duele porque era un dirigente sano, un dirigente que estaba haciendo su labor a favor del sector limonero”.

“La fiscalía tiene todos los indicios, toda la trazabilidad, todo el tema del domingo, de dónde se movió, y daremos con los responsables. Hay indicios claros de ubicación de estos aparatos”, dijo.

Aseguró que se dará con los responsables y no habrá impunidad, pues “la fiscalía está enfocada en el tema y la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno participan en las investigaciones. Vamos a poner todo de nuestra parte”.

El mandatario estatal ratificó la información que proporcionó el fiscal. “Ya se está investigando porque, aparentemente, se mueve de Morelia a Apatzingán acompañado de un escolta, pero en Apatzingán por algún motivo hace un cambio de vehículo y ya no se hace acompañar de esta custodia; estamos investigando eso, los escoltas ya están haciendo sus declaraciones”, dijo.

En su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad apoya al Gobierno de Michoacán y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ubicar y detener a los implicados en el homicidio del líder limonero.

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Tiene que haber justicia en este caso y está todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la fiscalía y al Gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables”, declaró.

Ayer por la mañana, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, confirmó que, derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, fue detenido Rigoberto “N”.

“Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de Secretaría de la Defensa, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, autoridades del Gabinete de Seguridad y del Gobierno de Michoacán, donde fue detenido Rigoberto ‘N’. El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables”, dijo.

Luego de que ayer circularan versiones de que Rigoberto “N” era alias “El Pantano”, el fiscal Torres Piña aclaró que el detenido, Rigoberto, utiliza el alias “El Plátano” y que “El Pantano” es su hermano y es otro líder dedicado a delitos como la extorsión.

También dijo que a “El Plátano” le fue asegurado un celular, el cual ya forma parte de las investigaciones y analizan si tiene relación directa con la muerte del líder limonero.

“La Sedena, en los recorridos que han venido realizando en la región, localizaron a una persona que fue puesta a disposición de esta fiscalía para darle seguimiento a las investigaciones y ver si hay alguna vinculación en torno a la muerte de Bernardo Bravo”, mencionó.

“Rigoberto, alias ‘El Plátano’, es familiar y hermano de ‘El Pantano’, que es otro actor que trabaja en esa zona con estas actuaciones de dar psicosis por el tema de extorsión. Nosotros le estamos dando seguimiento con la información que se tiene de su celular; él fue puesto a disposición con marihuana y efectivo, y parte de la revisión que estamos haciendo; por el momento no tenemos nada, pero vamos a seguir investigando”, dijo.

La tarde de este martes, a petición del diputado del PAN por Michoacán José Manuel Hinojosa Pérez, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió un minuto de silencio por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez.

Hinojosa Pérez aseguró que “en Michoacán somos gente que produce, que trabaja, que cultiva el campo y saca adelante a sus familias, pero al parecer los michoacanos tenemos dos enemigos: el crimen organizado y el Gobierno federal”.

Con información de Yulia Bonilla

ES QUINTO PRODUCTOR ASESINADO EN EL AÑO

Por Redacción

En medio de las constantes extorsiones por parte del crimen organizado y de la lucha frontal que los citricultores han desplegado en contra de este flagelo, al menos cinco productores de limón han sido asesinados en el último año.

Además de Bernardo Bravo, han sido víctimas José Luis Aguiñaga Escalera, quien fue agredido a tiros el 12 de septiembre del 2024 en Buenavista Toma-tlán; Ramón Paz Salinas, productor de limón y profesor rural, quien perdió la vida el pasado 14 de enero al estallarle un artefacto explosivo tipo mina mientras se dirigía de su huerta a dar clases a una localidad del municipio de Apatzingán.

Además, el 9 de febrero, otro productor de limón de 43 años y un adolescente de 14 murieron en un predio de la localidad de Santa Ana, municipio de Buenavista, cuando estalló un artefacto explosivo artesanal.

En septiembre de este mismo año, otro productor del municipio de Apatzingán fue encontrado muerto a tiros sobre la carretera Parácuaro-Cuatro Caminos.

No obstante, Bernardo Bravo era una figura clave en la lucha contra la extorsión y los elevados costos que asfixian al sector.

Crimen controla obras y comercio, advierten

Por Alan Gallegos

Los grupos criminales se han convertido en sólidas empresas paraestatales que controlan toda la cadena de valor y han diversificado su radio de acción a diferentes aspectos de la gobernanza criminal, aseguró Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales.

En entrevista con La Razón, el exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal dijo que el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, cuyo cuerpo fue hallado el 20 de octubre con signos de tortura y un disparo en el rostro, focalizará un poco la atención en Michoacán, pero lo que no focaliza realmente es la estrategia de cómo combatir a estas empresas criminales, las cuales, aseguró, ahora imponen políticos y financian campañas electorales para después tener injerencia en la repartición de las carteras o en las secretarías de los propios ayuntamientos.

El Dato: Tras lamentar el crimen de Bernardo Bravo, la Concamin hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de colaboración entre autoridades y sectores productivos.

“Normalmente se quedan con Seguridad Pública, Inspección y Vigilancia, que es la que impone y revisa los negocios y comercios, y que tiene los padrones de comerciantes de la zona, o en todo caso se quedan con los contratos de obra pública para tener financiamiento”, explicó el especialista.

Añadió que es fundamental crear mecanismos de inteligencia financiera que permitan rastrear los flujos de dinero producto de la extorsión, pues las autoridades no pueden limitarse al diseño y realización de operativos armados; deben enfocarse en desmantelar sus estructuras financieras.

“Mientras tú no ataques este tema desde la inteligencia financiera, utilizando todos los mecanismos que ahora se están utilizando por vía de administración tributaria… Michoacán tiene una administración tributaria estatal, alguien se podría enrocar con la investigación que se desdoble por parte de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República (FGR) para poder entrarle al tema y sobre todo ver de dónde está fluyendo el dinero hacia estos grupos, y por el otro lado dónde lo reinvierten o cómo lavan el dinero”, opinó.

También aseguró que es necesaria una presencia permanente del Estado en la cadena de comercialización. Los empaques, los puntos de venta, el transporte, todo debe ser monitoreado no sólo policialmente, sino también de manera regulatoria, expuso.

La asosiaicón de Citricultores del Valle de Apatzingán, en una manifestación la semana pasada, en la que arrojaron limones a las calles como protesta. ı Foto: Especial

Alberto Guerrero Baena aseguró que los grupos criminales no solamente se han centralizado en la zona de Tierra Caliente, sino que ya han diversificado su radio de acción a otras latitudes, como es el caso del municipio de Huetamo, que está pegado a Guerrero.

El crimen organizado también se ha expandido al oriente michoacano, en la zona de Ciudad Hidalgo, Maravatío, Zitácuaro, Zinapécuaro, donde el corredor Zinapécuaro a Morelia está invadido de cárteles de la delincuencia organizada.

Agregó que hay alianzas que mantienen diferentes actores o, en todo caso, grupos criminales en torno a las regiones que tiene la Tierra Caliente michoacana; por ejemplo, las alianzas que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación o los Cárteles Unidos con Los Blancos de Troya o Los Viagras.

“Hay diferentes alianzas; por ejemplo, Cárteles Unidos que, pues al final de alguna manera trataron de contener la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero ahora pues viendo que el Cártel Jalisco se ha impuesto como este grupo hegemónico, pues muchos de ellos han decidido claudicar y generar esta alianza estratégica y desafortunadamente pues esto no lo ha sabido combatir el gobierno y creo que es parte de lo que tendría que empezar a analizarse”, dijo.

El experto en seguridad consideró que, tras la muerte del empresario Bernardo Bravo, seguramente habrá repercusión en cuanto al tema de las protestas, porque al final no solamente son los limoneros del Valle de Apatzingán, también los limoneros de la zona de Buenavista Tomatlán, los limoneros de Antunes, los limoneros de otras localidades aledañas y, sin duda, tendrán que empezar a protestar derivado de que no se ha hecho una acción efectiva por parte de las autoridades.

Este lunes fue encontrado sin vida el empresario limonero Bernardo Bravo, después de acudir a la comunidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán, Michoacán, aparentemente para reunirse con algún líder delincuencial.

20% DE LOS PRECIOS VA AL CRIMEN: CNA

Por Redacción

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que la violencia e inseguridad que aquejan al campo mexicano no sólo representan una amenaza directa para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país.

Luego de condenar el asesinato de Bernardo Bravo, a quien calificó como un reconocido líder productor de limón y defensor inalcanzable de los derechos de los agricultores en México, mencionó que los altos niveles de extorsión y amenazas que enfrentan los agricultores ya tienen un impacto directo en el precio de los alimentos.

A través de un comunicado, el organismo estimó que entre el 10 y el 20 por ciento del costo de diversos productos agroalimentarios responde a pagos exigidos por los grupos criminales, lo que, mencionó, hace esta situación “insostenible”.

Consideró que el crimen organizado, la extorsión, las amenazas y los asesinatos no pueden seguir condicionando la actividad de quienes trabajan la tierra todos los días.

El CNA urgió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar una estrategia que permita frenar la violencia e impunidad que, señaló, amenaza la estabilidad del campo mexicano.