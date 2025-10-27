FMI pide a México ‘considerar’ una consolidación fiscal para mantener deuda controlada

México debe considerar una consolidación fiscal para evitar que crezca la deuda pública y para también crear espacio fiscal para que el Gobierno pueda responder a choques futuros que afecten a la economía, así lo mencionaron expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que observaron una economía nacional “débil”.

“Alentaron a las autoridades a considerar una consolidación fiscal más ambiciosa para ayudar a prevenir nuevos aumentos de la deuda pública y crear espacio fiscal para responder a futuros choques”, se lee en un documento del FMI creado a raíz de la visita de los expertos a México para su evaluación económica.

En este sentido, indicó que varios directores destacaron la necesidad de estabilizar la deuda, preservando el impulso al crecimiento, lo que podría lograrse mediante una senda de consolidación fiscal más gradual.

“Los directores subrayaron que, dada la necesidad de proteger el gasto social y la inversión pública que fomenta el crecimiento, los esfuerzos de consolidación deberían centrarse en movilizar los ingresos fiscales mediante mejoras en la administración tributaria y cambios en la política impositiva”, señaló.

Añadió que también será esencial fortalecer la salud financiera y la rentabilidad de las empresas estatales, especialmente Pemex. Además, los directores destacaron que el fortalecimiento del marco fiscal a mediano plazo mejoraría la credibilidad de los planes fiscales.

Los expertos señalaron que si bien se estima que la expansión fiscal de 2024 se revierta este año, se prevé que la deuda bruta del sector público alcance el 58.9 por ciento del PIB a finales de año.

“Los objetivos fiscales de las autoridades para 2026-30 implican una reducción adicional del déficit, aunque la razón deuda/PIB aumentaría de manera constante en el mediano plazo”, consideraron.

Economía débil

De acuerdo con los evaluadores, México creció 1.5 por ciento en 2024, sin embargo, para este año prevén un PIB de a penas 1 por ciento.

Aseguraron que la actividad ha estado limitada por la necesidad de consolidación fiscal y una política monetaria restrictiva, así como por el efecto atenuante de la incertidumbre comercial sobre el consumo y la inversión.

“Se espera que la actividad repunte en 1.5 por ciento durante 2026, a medida que se relajen las políticas internas, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirán limitando el crecimiento”, indicó el FMI.

Además, coincidieron que para impulsar un mayor crecimiento es necesario abordar las restricciones estructurales del lado de la oferta. Esto incluye cerrar las brechas de infraestructura, mejorar el clima empresarial, fortalecer la independencia judicial y combatir la corrupción y la delincuencia.

“Los directores destacaron la importancia del libre comercio como motor del crecimiento”, apuntó el fondo.

Subrayaron además que las políticas de apoyo a los sectores estratégicos deben estar estrictamente orientadas a abordar las fallas del mercado y evitar la introducción de barreras al comercio y la inversión.

Inflación llegará a 3% en 2026

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional señaló que la normalización de los precios de los alimentos y la reciente apreciación del peso contribuyan a la convergencia de la inflación hacia el objetivo del 3 por ciento del Banco de México (Banxico) para la segunda mitad de 2026.

“Los directores elogiaron a Banxico por haber logrado que la inflación volviera al rango de variabilidad”, señaló.

Consideraron que el relajamiento monetario debería continuar si hay señales claras de que la inflación se encuentra en una trayectoria sostenida hacia la meta .

“Los directores coincidieron en que se podría considerar la posibilidad de perfeccionar las herramientas de comunicación de Banxico para fortalecer la transmisión de la política monetaria y anclar mejor las expectativas de inflación, al tiempo que se salvaguarda la flexibilidad y se mantiene la credibilidad”, señaló.

cehr