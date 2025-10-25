Tras romper relaciones comerciales

Trump impone un arancel adicional del 10% a Canadá

Donald Trump aumentará en 10% los aranceles a Canadá, tras un anuncio sobre Ronald Reagan

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters.
Por:
César Huerta

Donald Trump anunció este sábado la imposición de un arancel adicional del 10 por ciento a Canadá, país con hace apenas dos días rompió relaciones comerciales luego de que el gobierno de Ontario utilizara un discurso del expresidente Ronald Reagan para criticar la política comercial del presidente de Estados Unidos en un comercial de televisión.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano insistió en que Canadá debía retirar la campaña publicitaria; sin embargo, el “fraudulento” anuncio apareció durante la transmisión del inicio de la Serie Mundial de la MLB.

“Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10 por ciento por encima de lo que pagan actualmente", anunció.

TE RECOMENDAMOS:
Personal de la CFE tras los trabajos de reparación de la red eléctrica.
Atención de la emergencia

CFE restablece al 100% suministro eléctrico a los usuarios de la región oriente de México

Trump impone un arancel adicional del 10% a Canadá.
Trump impone un arancel adicional del 10% a Canadá. ı Foto: Truth Social

Desde el pasado 16 de octubre, el Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, anunció el lanzamiento de una campaña publicitaria en Estados Unidos contra la imposición de aranceles a Canadá.

Más información en breve...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Este es el precio del dólar hoy.
Así inició el dólar este sábado

Este es el precio del dólar HOY sábado 25 de octubre de 2025