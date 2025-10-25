Donald Trump anunció este sábado la imposición de un arancel adicional del 10 por ciento a Canadá, país con hace apenas dos días rompió relaciones comerciales luego de que el gobierno de Ontario utilizara un discurso del expresidente Ronald Reagan para criticar la política comercial del presidente de Estados Unidos en un comercial de televisión.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano insistió en que Canadá debía retirar la campaña publicitaria; sin embargo, el “fraudulento” anuncio apareció durante la transmisión del inicio de la Serie Mundial de la MLB.

“Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10 por ciento por encima de lo que pagan actualmente", anunció.

Trump impone un arancel adicional del 10% a Canadá. ı Foto: Truth Social

Desde el pasado 16 de octubre, el Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, anunció el lanzamiento de una campaña publicitaria en Estados Unidos contra la imposición de aranceles a Canadá.

It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched.



Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together.



Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ — Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025

