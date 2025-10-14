Para 2026 en 1.5%

FMI aumenta estimación de crecimiento económico para México; la sitúa en 1.0% en 2025

Organismo internacional indicó que la economía mexicana crecerá 1.0 por ciento al cierre del año, un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto a la previsión de julio pasado

Imagen temática del FMI. Foto: Reuters
Por:
Cuahutli R. Badillo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó la perspectiva de crecimiento para México en 2025 y para 2026, la fijó en 1.0 por ciento y 1.5 por ciento, respectivamente.

El Fondo Monetario Internacional indicó que la economía mexicana crecerá 1.0 por ciento al cierre del año, un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto a la previsión de julio pasado; mientras que la estimación para el próximo año sólo aumentó 0.1 puntos porcentuales.

Noticia en desarrollo.

