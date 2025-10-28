Empleo en México crece en septiembre, pero sube la informalidad laboral: Inegi

El empleo creció en septiembre, pero la informalidad alcanzó a más de 33 millones de personas.

En septiembre, la Población Ocupada (PO) en México fue de 60 millones 244 mil 382 personas, lo que representó un incremento de 1.25% respecto a agosto. No obstante, los trabajadores en la informalidad también aumentaron, al pasar de 32.6 a 33.1 millones de personas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el número de hombres con empleo aumentó de 35.2 millones en agosto a 35.8 millones en septiembre, un alza de 615 mil 869 personas. En el caso de las mujeres, el crecimiento fue menor: de 24.26 millones a 24.39 millones, es decir, 129 mil 129 empleos adicionales.

Según la ENOE, la población ocupada sumó 60.2 millones, aunque la informalidad también repuntó. ı Foto: Especial.

Entre ambos meses también creció la población desocupada, con 52 mil 355 personas más, precisó el Instituto.

TE RECOMENDAMOS: Revisan rentabilidad del proyecto Grupo Carso y Pemex analizan viabilidad del proyecto de gas Lakach en el Golfo de México

En la comparación anual, la población ocupada aumentó en 820 mil 149 personas frente a septiembre de 2024, cuando se contabilizaron 59.4 millones de personas con empleo. Sin embargo, también hubo un incremento de 60 mil 762 desocupados.

Por género, la tendencia fue dispar: la ocupación femenina disminuyó ligeramente, pasando de 24.51 millones en 2024 a 24.39 millones en 2025. En contraste, la ocupación masculina subió de 34.9 millones a 35.8 millones, un alza de 945 mil 222 personas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en septiembre 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.1 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.6% participación económica… pic.twitter.com/HPb2HMuPq5 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 28, 2025

En cuanto a la informalidad laboral, esta también creció. En septiembre de 2024, el Inegi reportó 32.2 millones de personas en esta condición, con una tasa de 54.2%. Para el mismo mes de 2025, la cifra alcanzó 33.1 millones, con una tasa de 54.9%, es decir, 900 mil personas más.

Según el Inegi, del total de la población ocupada, 41.8 millones laboraron como trabajadores subordinados y remunerados, un aumento anual de 262 mil. Otros 12.9 millones fueron independientes o por cuenta propia, con 26 mil más que en 2024. Asimismo, 3.6 millones (6%) fueron empleadores, cifra que subió en 570 mil, mientras que 1.9 millones (3.2%) colaboraron en negocios o parcelas familiares sin remuneración, un retroceso de 38 mil personas.

Por sectores económicos, 26.6 millones se desempeñaron en servicios; 12.1 millones en comercio; 9.5 millones en industria manufacturera; 6.5 millones en agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; y 4.7 millones en construcción.

En comparación con septiembre de 2024, los sectores con mayor crecimiento en población ocupada fueron comercio (+449 mil), restaurantes y servicios de alojamiento (+211 mil), transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento (+184 mil), y agricultura y pesca (+125 mil). En contraste, la industria manufacturera registró la mayor caída, con 250 mil empleos menos, detalló la ENOE.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am