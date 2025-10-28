Panorama laboral en México

Empleo en México crece en septiembre, pero sube la informalidad laboral: Inegi

La población ocupada en México creció en septiembre, aunque también aumentó la informalidad laboral y la tasa de desocupación, según datos del Inegi

El empleo creció en septiembre, pero la informalidad alcanzó a más de 33 millones de personas.
El empleo creció en septiembre, pero la informalidad alcanzó a más de 33 millones de personas. Foto: Cuartoscuro
Por:
Cuahutli R. Badillo

En septiembre, la Población Ocupada (PO) en México fue de 60 millones 244 mil 382 personas, lo que representó un incremento de 1.25% respecto a agosto. No obstante, los trabajadores en la informalidad también aumentaron, al pasar de 32.6 a 33.1 millones de personas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el número de hombres con empleo aumentó de 35.2 millones en agosto a 35.8 millones en septiembre, un alza de 615 mil 869 personas. En el caso de las mujeres, el crecimiento fue menor: de 24.26 millones a 24.39 millones, es decir, 129 mil 129 empleos adicionales.

Según la ENOE, la población ocupada sumó 60.2 millones, aunque la informalidad también repuntó.
Según la ENOE, la población ocupada sumó 60.2 millones, aunque la informalidad también repuntó. ı Foto: Especial.

Entre ambos meses también creció la población desocupada, con 52 mil 355 personas más, precisó el Instituto.

En la comparación anual, la población ocupada aumentó en 820 mil 149 personas frente a septiembre de 2024, cuando se contabilizaron 59.4 millones de personas con empleo. Sin embargo, también hubo un incremento de 60 mil 762 desocupados.

Por género, la tendencia fue dispar: la ocupación femenina disminuyó ligeramente, pasando de 24.51 millones en 2024 a 24.39 millones en 2025. En contraste, la ocupación masculina subió de 34.9 millones a 35.8 millones, un alza de 945 mil 222 personas.

En cuanto a la informalidad laboral, esta también creció. En septiembre de 2024, el Inegi reportó 32.2 millones de personas en esta condición, con una tasa de 54.2%. Para el mismo mes de 2025, la cifra alcanzó 33.1 millones, con una tasa de 54.9%, es decir, 900 mil personas más.

Según el Inegi, del total de la población ocupada, 41.8 millones laboraron como trabajadores subordinados y remunerados, un aumento anual de 262 mil. Otros 12.9 millones fueron independientes o por cuenta propia, con 26 mil más que en 2024. Asimismo, 3.6 millones (6%) fueron empleadores, cifra que subió en 570 mil, mientras que 1.9 millones (3.2%) colaboraron en negocios o parcelas familiares sin remuneración, un retroceso de 38 mil personas.

Por sectores económicos, 26.6 millones se desempeñaron en servicios; 12.1 millones en comercio; 9.5 millones en industria manufacturera; 6.5 millones en agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; y 4.7 millones en construcción.

En comparación con septiembre de 2024, los sectores con mayor crecimiento en población ocupada fueron comercio (+449 mil), restaurantes y servicios de alojamiento (+211 mil), transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento (+184 mil), y agricultura y pesca (+125 mil). En contraste, la industria manufacturera registró la mayor caída, con 250 mil empleos menos, detalló la ENOE.

