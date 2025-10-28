FUNO reporta crecimiento de 7.1% en AFFO por CBFI en el 3T 25.

Fibra Uno, el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en México, dio a conocer sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 (3T25), entre los cuales destaca el crecimiento de 7.1% en los Fondos Ajustados de Operaciones (AFFO) por CBFI, en comparación con el mismo periodo de 2024.
De julio a septiembre de 2025 FUNO reportó ingresos totales de Ps. $7,525.3 millones, 5.1% más respecto al 3T24 y un NOI de Ps. $5,581.4 millones, con margen NOI sobre ingresos por renta de propiedades de 82.2%. indicadores que destacan la resiliencia y buena composición del portafolio de Fibra Uno.
“Estos resultados vuelven a demostrar la fuerza de nuestro modelo de negocio: una estructura resiliente, capaz de sostener flujos sólidos en todos los segmentos. Con disciplina y visión de largo plazo, seguimos impulsando el crecimiento y generando valor tangible para nuestros inversionistas de Fibra Uno”, indicó Gonzalo Robina, director general Adjunto de FUNO.
Marcelo Ebrard llega a Corea para participar en Cumbre de la APEC; presentará candidatura de México para ser sede
Otro indicador de su buen desempeño en el 3T25 fue la distribución trimestral de Ps. 0.6050 por CBFI, equivalente al 94.7% del AFFO del trimestre y corresponde en un 100% a resultado fiscal.
Resaltamos el incremento en renovaciones de contratos en MXP de 16.8% en el sector industrial, 6.1% en el sector comercial y 1.3% en el de oficinas. Incrementos en contratos en USD de 10.4% en el segmento industrial y 8.9% en el segmento comercial
En cuanto a la ocupación total del portafolio al cierre del periodo 3T25 fue de 95.0% y un total de 615 operaciones de sus distintos segmentos.
Los resultados financieros correspondientes al trimestre citado confirman la fortaleza de FUNO frente a un entorno dinámico, al mostrar un desempeño sólido en sus indicadores estratégicos y su enfoque en crear valor duradero para los inversionistas.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR