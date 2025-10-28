FUNO reporta crecimiento de 7.1% en AFFO por CBFI en el 3T 25.

Fibra Uno, el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en México, dio a conocer sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 (3T25), entre los cuales destaca el crecimiento de 7.1% en los Fondos Ajustados de Operaciones (AFFO) por CBFI, en comparación con el mismo periodo de 2024.

De julio a septiembre de 2025 FUNO reportó ingresos totales de Ps. $7,525.3 millones, 5.1% más respecto al 3T24 y un NOI de Ps. $5,581.4 millones, con margen NOI sobre ingresos por renta de propiedades de 82.2%. indicadores que destacan la resiliencia y buena composición del portafolio de Fibra Uno.

“Estos resultados vuelven a demostrar la fuerza de nuestro modelo de negocio: una estructura resiliente, capaz de sostener flujos sólidos en todos los segmentos. Con disciplina y visión de largo plazo, seguimos impulsando el crecimiento y generando valor tangible para nuestros inversionistas de Fibra Uno”, indicó Gonzalo Robina, director general Adjunto de FUNO.

Otro indicador de su buen desempeño en el 3T25 fue la distribución trimestral de Ps. 0.6050 por CBFI, equivalente al 94.7% del AFFO del trimestre y corresponde en un 100% a resultado fiscal.

Resaltamos el incremento en renovaciones de contratos en MXP de 16.8% en el sector industrial, 6.1% en el sector comercial y 1.3% en el de oficinas. Incrementos en contratos en USD de 10.4% en el segmento industrial y 8.9% en el segmento comercial

En cuanto a la ocupación total del portafolio al cierre del periodo 3T25 fue de 95.0% y un total de 615 operaciones de sus distintos segmentos.

Los resultados financieros correspondientes al trimestre citado confirman la fortaleza de FUNO frente a un entorno dinámico, al mostrar un desempeño sólido en sus indicadores estratégicos y su enfoque en crear valor duradero para los inversionistas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR