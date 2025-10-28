Mujeres lideran el crédito en México y jóvenes impulsan la nueva cultura financiera: Círculo de Crédito

Las mujeres se han convertido en las protagonistas del crédito en México. De acuerdo con Juan Manuel Ruiz Palmieri, director general de Círculo de Crédito, hoy el 55 por ciento de los créditos activos en el país pertenecen a mujeres, frente al 45 por ciento de los hombres.

Además, ellas muestran un mejor comportamiento de pago, con una tasa de morosidad de 4 por ciento, un punto porcentual menor que el de los hombres.

“Significa que la equidad de género está funcionando y que las mujeres hoy en día no tienen por qué depender de alguien para tener libertad financiera”, afirmó el directivo en entrevista con La Razón.

“Ya no es el modelo donde la esposa tenía la tarjeta adicional del jefe de familia. Hoy las nuevas generaciones se dividen gastos y responsabilidades financieras a partes iguales”, agregó.

Ruiz Palmieri destacó que esta evolución ha sido impulsada por una mayor educación financiera y por el cambio en la manera en que las nuevas generaciones entienden el crédito: no como una deuda, sino como una herramienta para financiar metas personales, viajes o emprendimientos.

De hecho, los jóvenes son quienes están transformando la relación con los servicios financieros. Círculo de Crédito procesa 20 millones de consultas mensuales, de las cuales 60 por ciento provienen de Millennials y Centennials, lo que confirma el creciente interés de los usuarios más jóvenes en conocer y cuidar su historial crediticio.

“El crédito ya no se ve como un medio de financiamiento, sino como un medio de pago”, explicó. “Las nuevas generaciones nacen en un mundo digital. Para pedir comida, comprar en un marketplace o usar transporte, necesitas un medio de pago. Eso les ha quitado el miedo al crédito y los está empoderando financieramente”, añadió.

En la base de datos de la firma, que concentra información de 85 millones de personas, las generaciones jóvenes no sólo participan más, sino que mantienen niveles de pago similares a los de adultos con más experiencia crediticia. En promedio, dijo, la tasa de atraso de 90 días o más se mantiene entre 4 y 5 por ciento, niveles que “muestran un comportamiento sano y responsable”.

Ruiz Palmieri señaló que el 90 por ciento de los usuarios registrados pagan puntualmente sus compromisos financieros, lo que refleja el impacto de las campañas de educación y cultura de pago que han emprendido tanto el gobierno como el sector financiero.

“La industria de burós, a lo largo de estos 30 años, ha podido permear una cultura de pago. Hoy la gente sabe que con el crédito puede cumplir muchos sueños o resolver adversidades”, comentó.

El monto promedio de los créditos solicitados por las nuevas generaciones ronda los 15 mil pesos, cifra que, según el CEO, es consistente con sus niveles de ingreso y no muestra señales de sobreendeudamiento.

“No vemos fintechs o bancos digitales que estén otorgando crédito sin control. Hay prudencia y supervisión. Las autoridades están atentas y el sistema financiero se mantiene sano”, dijo.

Además, destacó que la participación femenina y juvenil en el crédito contribuye a la dinámica económica del país, ya que impulsa el consumo, el emprendimiento y la generación de empleo.

“Cada nuevo usuario de crédito que aprende a usarlo a su favor genera una economía circular. Si puedes financiar un proyecto o abrir una pyme, das empleos, generas gasto y haces fluir la economía”, apuntó.

“Queremos que el historial crediticio sea tan importante como el INE o el acta de nacimiento. Es parte de la identidad financiera de cada persona”, agregó.

En el marco del mes del Credit Score, Círculo de Crédito impulsa que más mexicanos conozcan su calificación, que puede ir de 300 a 850 puntos.

“Buscamos que la gente se acerque a su reporte, lo entienda y lo use a su favor. Saber cómo te ven las instituciones financieras es clave para acceder a mejores condiciones”, comentó Ruiz Palmieri.

