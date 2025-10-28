Nestlé celebra 15 años del Plan Nescafé; respalda a caficultores

Nestlé México celebró 15 años del Plan NESCAFÉ, un programa que desde 2010 ha invertido más de 550 millones de pesos, para entregar 72 millones de plantas de café, buscando que éstas sean más productivas y resistentes a plagas y con las cuales lograron renovar más de 30 mil hectáreas en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

En el marco de este 15 aniversario, Nestlé informó con orgullo que actualmente, 16 mil 922 productores ya forman parte del programa, de los cuales más de un tercio son mujeres, quienes han encontrado en la caficultura una fuente de ingresos y desarrollo.

El Dato: Con la finalidad de consolidar un modelo de producción sustentable, Nestlé busca entregar 36 millones de plantas.

Productores participantes en este programa ı Foto: Especial

“Plan NESCAFÉ no es sólo una iniciativa, es una alianza de largo plazo con el campo mexicano. Representa compromiso, innovación y esperanza”. Asimismo, enfatizó que “hoy celebramos 15 años de logros, pero también miramos al futuro, convencidos de que el café mexicano tiene un porvenir vibrante, competitivo y sostenible”, sostuvo Rosa María Cordero, Vicepresidenta de Cafés y Bebidas de Nestlé México, en el marco de la celebración.

TE RECOMENDAMOS: Consigue suspensión definitiva Autorizan a Uber recoger y dejar pasaje en aeropuertos

De manera detallada, sostienen que el Plan NESCAFÉ ha brindado más de 136 mil capacitaciones en sustentabilidad y agricultura regenerativa, impulsando la formación de 478 productores en diplomados de agroemprendimiento, los cuales fueron posibles con la colaboración con el Tecnológico de Monterrey y ha beneficiado a más de 11 mil 500 jóvenes para garantizar la continuidad del cultivo. “El objetivo es que cada semilla plantada contribuya al bienestar de las comunidades, al fortalecimiento del campo y a la preservación de los ecosistemas”, subrayó Cordero.

El programa contempla que para el año 2030 se entreguen más de 36 millones de plantas de café adicionales, así como la consolidación de un modelo de producción sustentable que busque combinar la productividad, con el cuidado del medio ambiente.

478 productores beneficiados en diplomado de emprendimientos

11.5 mil jóvenes han recibido apoyos para continuar con tradición

72 millones de plantas de café más productivas ha entregado

Este mismo año, la empresa de origen suizo, se sumó al programa Hecho en México, impulsado por la Secretaría de Economía (SE).

“Productos como NESCAFÉ, que nacen de estas tierras y llegan a millones de hogares todos los días, son orgullosamente mexicanos”, aseguró Javier León, Director de Asuntos Corporativos y Creación de Valor Compartido de Nestlé México.

Con esta celebración, Nestlé reafirma su compromiso con el campo, los caficultores y con la tradición de producir café “Hecho en México”, consolidando un modelo que combina desarrollo económico, innovación y sostenibilidad, y garantizando que la caficultura mexicana siga siendo un motor de orgullo nacional.

Grandes pasos: La compañía quiere impulsar la producción y fortalecer a los productores, para generar desarrollo en las comunidades.

El aniversario no sólo fue un reconocimiento a los logros del programa, sino un espacio para reforzar alianzas y estrategias de desarrollo sostenible que posicionen al café mexicano como un referente global. Con este modelo, Nestlé combina inversión, capacitación, innovación y responsabilidad social, reafirmando su compromiso con los caficultores y con lo “Hecho en México”.