Fed recorta tasa de interés en 25 puntos

La Reserva Federal de Estados Unidos recortó este miércoles su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, tal como lo esperaba el mercado.

En su segundo recorte del año, el Comité de Mercado Abierto aprobó una reducción de 25 puntos, para situar la tasa de fondos federales en un rango entre el 3.75% y 4%.

El recorte de tasas se da en respuesta a unos datos de inflación de septiembre más bajos de lo esperado y a las señales de debilidad del mercado laboral, a pesar de los limitados datos económicos debido al actual cierre del Gobierno de Estados Unidos.

En la votación para el recorte, votaron en contra de esta medida Stephen I. Miran, quien prefirió reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 50 puntos básicos en esta reunión, y Jeffrey R. Schmid, quien prefirió que no se modificara el rango objetivo para la tasa.

En el comunicado de hoy, la Fed dijo que “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado.

“La creación de empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja hasta agosto; los indicadores más recientes son coherentes con esta evolución. La inflación ha aumentado desde principios de año y sigue siendo algo elevada”.

La Fed ha estado bajo presiones del Presidente Donald Trump que hoy se quejó, apuntando una vez más al jefe del banco central, Jerome Powell, por los supuestos retrasos en el recorte de las tasas de interés.

“Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell”, dijo Trump en un discurso en la ciudad surcoreana de Gyeongju, provocando las risas de una audiencia de ejecutivos y líderes corporativos reunidos para la del grupo APEC.

“No vamos a tener una Fed que suba las tasas de interés porque esté preocupada por la inflación dentro de tres años”, añadió Trump, admitiendo que la inflación podría acelerarse con el tiempo.

