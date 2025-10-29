Medidas de EU podrían afectar la competitividad de la aviación mexicana: ASPA

Las disposiciones que emitió el martes el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) y que cancelan 13 vuelos entre México y Estados Unidos podrían afectar la competitividad de la aviación mexicana, la conectividad aérea y también se encuentran en riesgo los empleos que se generan en el sector, además de impactar a personas usuarias y empresas, señaló la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

“Estas disposiciones incluyen la desaprobación de servicios programados y la propuesta de prohibir el transporte de carga en vuelos combinados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual podría afectar gravemente la conectividad aérea, la competitividad de la aviación nacional y los miles de empleos que dependen directamente de este sector, impactando a pasajeros, trabajadores y empresas”, indicó a través de un comunicado.

La Asociación sostuvo que es preocupante la decisión del gobierno estadounidense, porque se limitaron y condicionaron las operaciones de las aerolíneas mexicanas hacia ese país, y se tiene la intención de prohibir el transporte de carga en vuelos combinados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

ASPA destacó que en diversas ocasiones ha mostrado la disposición de colaborar con el Gobierno Federal para impulsar políticas que “fortalezcan a la aviación mexicana; sin embargo, nuestra voz no ha encontrado el eco necesario” y señaló que, de esa forma solo se “evidencia la falta de una visión de Estado que reconozca la importancia estratégica de la aviación como motor de conectividad, desarrollo y empleo”.

Finalmente, la ASPA exhorta al Gobierno Federal a realizar acciones responsables, urgentes y con una visión estratégica “para restablecer las condiciones de equidad previstas en el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo de 2015”, pero siempre a través del diálogo.

“Defender los intereses de la aviación mexicana, de sus aerolíneas, de su conectividad y de sus trabajadores debe ser una prioridad nacional, garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales y la estabilidad de un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país”, puntualizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr