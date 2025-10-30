“Gobierno ha sido tibio en la defensa de aerolíneas”

EL GOBIERNO DE MÉXICO ha sido “tibio” para defender los intereses de las aerolíneas nacionales y de los trabajadores, ya que los argumentos que utilizó el Departamento de Transporte de EU para emitir sanciones, datan desde la administración del expresidente Joe Biden; señalan especialistas, al tiempo en el que diversos actores involucrados piden una pronta resolución para no afectar la competitividad y los empleos en el sector.

“México debió haber sido escuchado como Gobierno, como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es quien tiene la responsabilidad legal de los acuerdos bilaterales, de dar los argumentos necesarios al DOT y haber frenado y detenido esta decisión… Me parece más grave que el Gobierno de México ha sido muy tibio, en la defensa de los intereses de las aerolíneas de su país, de los trabajadores que colaboran en esta industria”, señaló a La Razón, Carlos Torres, analista de aviación.

El Tip: Los vuelos cancelados de Viva saldrían desde el AIFA hacia Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, etc.

Dijo que la decisión del DOT causa una afectación en primera instancia a los pasajeros, al haber menos opciones de vuelos en los siguientes meses y también para las principales aerolíneas mexicanas: Viva, Aeroméxico y Volaris; e incluso un daño en la relación de carga entre México y EU.

Además, sostuvo que, una posible solución para evitar los efectos negativos por la violación al Tratado de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México que se acordó en 2015, sería implementar una recuperación de horarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “o alguna otra medida que logre mitigar los efectos negativos del acuerdo bilateral”.

Finalmente, aseguró que tras la decisión del DOT “hay un interés comercial de las aerolíneas de EU, ya que de acuerdo con los alegatos de América Airlines y de United Airlines y de las aerolíneas de bajo costo, éstas tratan de sacar ventaja” frente a la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas.

En esto coincidió el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), al asegurar que la decisión del gobierno de EU les preocupa, ya que se pone en riesgo la conectividad aérea del país y están en riesgo los empleos.

CPAM destacó que el Gobierno mexicano debe reconsiderar el decreto que trasladó las operaciones de carga del AICM al AIFA así como instalar una mesa técnica con los actores del sector aéreo.

A su vez, Viva indicó, a través de un comunicado, que se encuentra “evaluando cuidadosamente el impacto” de la orden del DOT en las operaciones y servicios que brinda a los usuarios, pero reconoció que la decisión unilateral del gobierno estadounidense y “la poca antelación” con la que se emitió la orden sí afectará a miles de pasajeros de Estados Unidos y México.

“Confiamos en el dialogo entre las autoridades de nuestro Gobierno con su contraparte en EU para buscar una solución razonable a este conflicto, y minimizar las afectaciones a los pasajeros”, añadió.

Volaris también concordó en que aún analiza “el alcance de las medidas anunciadas”, pero consideró un “efecto marginal” en la disposición sobre carga, aunque señaló que a pesar de la “no aprobación del itinerario” de su nueva ruta desde el AICM hacia Newark, Nueva Jersey, coordinan esfuerzos para que los usuarios resulten con mínimas afectaciones.

Por el momento, la compañía señala que las disposiciones en materia de carga tendrían un efecto marginal para ellos, debido a la mínima participación que tienen.

Por otra parte, las disposiciones del DOT incluyen la no aprobación del itinerario de la nueva ruta de Volaris entre el AICM-Newark, Nueva Jersey, la cual comenzaría a operar el 2 de noviembre, y ya no lo hará