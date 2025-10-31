Altar de Muertos es 21% más caro que en 2024

La adquisición de ornamentos, comida y artículos tradicionales para el levantamiento del altar conmemorativo al Día de Muertos costará un 21% más respecto a 2024 cuando llegó los mil 809 pesos, alcanzando un precio promedio de 2 mil 135, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Sin embargo, comerciantes de temporada muestran propensión de amortizar precios en correspondencia con gramaje y tamaño de artículos que así lo permitan, como el apartado de panadería y dulces.

De los artículos que tuvieron alza significativa para el montaje de esta tradición se encuentra la fruta como la guayaba y naranja, que durante octubre del 2024 alcanzaron precios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), de 35 y 20 pesos por kilo, y en el actual año sus precios rondan los 40 y 30 pesos.

El Dato: La piña, sin ser elemento tradicional en el altar dedicado a loa fieles difundas, alcanzó los 40 pesos por kilo; sin embrago, es vendida por unidad a razón de 60 a 70 pesos.

Para la mandarina, el precio del kilo se ubica en promedio 45 pesos, importe similar al año anterior cuando se cotizó en 49 pesos, aunque el cítrico mantuvo un precio de 30 pesos por kilo para septiembre de este 2025.

En contraparte, la manzana Golden y el plátano Tabasco exhibieron mayor facilidad de adquisición, al pasar de 50 y 30 pesos por kilo de manera respectiva en la temporada del año anterior, a cotizarse hasta en 35 y 15 pesos por kilo en mercados, este octubre.

25 pesos es el promedio de la pieza mediana de pan

Otros insumos como el pan de muerto y las flores de cempasúchil muestran una adaptabilidad al mercado para mantener precios competitivos; los vendedores optan por mantener precios similares a los de 2024, pero en menor tamaño o porción.

Ejemplo de ello, es el pan de muerto que en 2024 una pieza pequeña costó entre 10 y 20 pesos, pero hoy estos precios son para unidades más pequeñas.

En cuanto a tamaño mediano, de peso alrededor de 110 gramos, la pieza resintió el aumento en materias primas, rondando los 20 a 30 pesos, y entre 40 a 50 pesos en panaderías artesanales, con aumento de 10 pesos por unidad; situación similar con tamaños grandes, que es posible encontrarlos entre los 75 a 90 pesos, de acuerdo con vendedores del gremio entrevistados por La Razón.

La tendencia anterior es similar al mercado de flores de cempasúchil; el año 2024 los ramos y macetas de tamaño pequeño y mediano se cotizaron entre 10 y 25 pesos, respectivamente, costos que aún se mantienen este 2025, con merma en su cantidad.

En entrevista con La Razón, vendedores de flores comparten que esta mercancía no ha presentado tanta fluctuación como otros insumos, pero aun así tuvieron que elevar su precio para amortiguar el alza generalizada.

Por el expendio de flores de cempasúchil este año se cotiza desde 10 pesos la bolsa de pétalos, 10 y 20 el tamaño chico en maceta, 30 a 35 para el ramo mediano, y 120 el ramo grande, “aunque es posible que fluctúen entre 5 y 10 pesos en los días fuertes, dependiendo la oferta”, aseguran vendedores.

Para las calaveritas de dulce, elementos de relevancia en estas fechas, el mercado muestra semejante propensión al sector panificador: los precios se mantienen similares al año pasado, con rebaja en su tamaño.

Así, expendedores de este alimento dulce exhiben la opción “mini”, que puede adquirirse a razón de tres unidades por 10 pesos; sigue el tamaño pequeño, con precios que varían entre los 6 y 10 pesos cada una; las calacas medianas que rondan los 20 a 25 pesos, y las grandes, que pueden alcanzar costos de 50 hasta 80 pesos, con incrementos entre estos últimos tres tamaños entre 5 y 10 pesos, conforme a vendedores sondeados por La Razón.