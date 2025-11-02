México avanza en negociación comercial con EU y será sede de la APEC en 2028

Marcelo Ebrard (izq.), secretario de Economía, durante su participación en la cumbre de APEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que durante su visita a Corea del Sur se reunió con altos funcionarios estadounidenses en donde se avanzó y se lograron algunos avances en la negociación comercial que tiene México con Estados Unidos, respecto a las tarifas arancelarias; además, mencionó que en los siguientes días viajará al país vecino para proseguir con las reuniones.

“Avanzamos algunas conversaciones con los Estados Unidos. Ahí vamos. Cada semana hay que avanzar, logramos algunos nuevos pasos… Tuvimos una buena conversación de cómo vamos a ir avanzando en las próximas semanas… muy probablemente en los próximos días nos vamos a volver a reunir en Washington”, señaló el titular de la Secretaría de Economía (SE).

El funcionario federal se reunió con el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent y con el representante comercial, Jamieson Greer. Tras las conversaciones señaló que hay un avance en los temas que le preocupan a cada país y con el fin de remover irritantes o diferencias que puedan distraer” la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el próximo año.

Asimismo, resaltó el reconocimiento internacional del que goza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el manejo de la relación comercial con su homólogo Donald Trump.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía Foto›Ángel Velaiz

“Aquí lo pude constatar, porque estaban presentes más de 20 líderes de todo el mundo, es un gran reconocimiento a la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum, a cómo está manejando su relación con los Estados Unidos, a los éxitos, los avances que ha logrado con su Plan México y a la figura que tiene”, subrayó.

Además, Ebrard Casaubón sostuvo que para 2028, México será sede de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), luego del acuerdo que realizaron los 21 líderes de las economías de ese foro.

“Nos llevamos la sede del 2028, México será la sede de APEC después de muchos años. Esto nos va a permitir ser un puente entre las Américas y Asia. Toda la cuenca del Pacífico estará, en 2028, en México”, apuntó.

La APEC congrega a 21 economías de dicha cuenca y que representan alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y de la mitad del comercio global.

El funcionario mexicano sostuvo que México será la sede para 2028, luego de los acuerdos que se alcanzaron en la declaración de Gyeongju, Corea del Sur, “el hecho de que hayan votado a favor de que México sea la sede en 2028 habla de la importancia que le otorgan a nuestro país”.

Balance de la participación de México en la APEC 2025 : pic.twitter.com/vuunqFLBMx — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 2, 2025

