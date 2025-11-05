Consumidores prevén economía en deterioro en siguientes 12 meses

Los consumidores mexicanos desconfían del desempeño de la economía nacional, por lo que prevén que en el próximo año ésta podría empeorar respecto a la situación actual, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), el indicador que prevé la situación económica en el próximo año cayó 0.8 puntos a tasa mensual, para colocar el índice en un nivel de 46.8 enteros, lejos de los 50 puntos que mostrarían optimismo de los encuestados.

El Dato: Banamex estimó que la confianza del consumidor continuará debilitada en el mediano plazo. La incertidumbre por políticas comerciales de Estados Unidos influye.

A tasa anual, el indicador cayó 8.8 puntos, es decir: la confianza en este sentido de los consumidores se deterioró en el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, los consumidores opinan que la economía mexicana se encuentra en un peor momento si se compara con su desempeño hace un año. Este indicador perdió 5.4 enteros para colocarse en un nivel de 40.8 puntos.

Con estos resultados se puede concluir que la economía nacional en octubre de 2026 se encontraría en un momento más complicado que en el mismo mes de 2024, cuando Sheinbaum Pardo inició su administración tras remplazar al expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

8.8 puntos cayó la confianza en el primer año de este Gobierno

2.0 puntos disminuyó la confianza de los miembros del hogar

Por otro lado, la confianza del consumidor de octubre mostró una disminución mensual de 0.28 puntos a 46.14 puntos, bajando por segundo mes consecutivo y ubicándose en su menor nivel desde julio. En su comparación anual, el indicador registró una caída de 3.24 puntos, retrocediendo por 10 meses consecutivos y siendo la mayor caída desde noviembre de 2022.

A tasa anual, uno de los cinco indicadores que componen dicha confianza registró un resultado positivo. Se trató del que responde a la pregunta sobre la posibilidad de los miembros del hogar para adquirir muebles y otros bienes duraderos: este índice aumentó en 0.3 puntos para colocarse en 31.8 enteros.

El componente sobre la situación de los miembros del hogar dentro de los próximos 12 meses bajó 2.0 puntos anuales, mientras que la situación económica actual de los miembros del hogar se mantuvo sin cambios a 52.2 puntos en total.

De acuerdo con el banco Banamex, la confianza del consumidor seguirá una tendencia de moderación ante la desaceleración de la actividad económica y del empleo, así como por la incertidumbre respecto a la relación económica con Estados Unidos.

“Aunque la reciente apreciación del peso posiblemente esté actuando como mitigante”, señaló Banamex.

De acuerdo con Grupo Financiero Monex, los resultados reflejan que, si bien los hogares mantienen cierta estabilidad en su percepción individual, se incrementan las señales de cautela respecto a la situación económica del país, en un entorno interno que genera mayor incertidumbre.

“Además, persiste un deterioro en las expectativas económicas hacia adelante, especialmente en las posibilidades de compra de bienes duraderos”, indicó.

Lo anterior, señaló, aunado a factores internos que podrían limitar el gasto destinado a las compras de fin de año, como el enfriamiento del mercado laboral, la debilidad en la dinámica económica y la desaceleración de remesas, un ingreso relevante para las familias mexicanas.

“Hacia adelante, la atención se centrará en la evolución de estos indicadores macroeconómicos, en particular en la trayectoria de la inflación”, refirió.

Aseguró que será clave el desempeño de las ventas del Buen Fin, que se realizarán del 13 al 17 de noviembre y que podrían generar un efecto positivo en las ventas minoristas del periodo.

INEGI PRESENTA RESULTADOS DE INDICADORES. Por otro lado, el Inegi presentó los resultados de su reporte de Sistema de Indicadores Cíclicos (SiC), donde se mostró que la economía nacional podría mejorar en los próximos meses.

Dicho reporte da seguimiento oportuno al comportamiento de la economía mexicana y aporta información para el análisis de los ciclos económicos. Este indicador está integrado por dos elementos compuestos: el Coincidente y el Adelantado.

“El Coincidente refleja el estado general de la economía y sus puntos de giro (picos y valles). El Adelantado busca anticipar los puntos de giro del Indicador Coincidente”, explicó el Inegi.

En este sentido, el Indicador Coincidente se posicionó, en agosto de 2025, por debajo de su tendencia de largo plazo y registró una disminución de 0.10 puntos, respecto a julio.

En septiembre de 2025, el Indicador Adelantado se situó por arriba de su tendencia de largo plazo y reportó una variación de 0.20 puntos, en relación con agosto.

De acuerdo con Gabriella Siller, quien es directora de Análisis Económico de Banco Base, destaca que desde diciembre de 2024 el Indicador Coincidente se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo, que es de 100 puntos, y actualmente está en su punto más bajo desde noviembre del 2021.

Por el contrario, el Indicador Adelantado, que se extiende hasta el mes de septiembre, se ubicó en 100.54 puntos, hilando seis meses al alza y alcanzando su punto más elevado desde junio del 2024.

Añadió que la caída del Indicador Compuesto es consistente con la contracción de 0.3 por ciento del PIB de México en el tercer trimestre del año.

Comentó que la trayectoria del Indicador Adelantado muestra signos de que la economía mexicana podría repuntar.