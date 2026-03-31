Rafael Marín Mollinedo deja la ANAM; va a Yucatán como delegado de Gobernación

Rafael Marín Mollinedo dejó la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para ser delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Yucatán y desde donde, reportan diversos medios, buscaría la precandidatura para ser gobernador de Quintana Roo.

Marín Mollinedo se desempeñó como titular de la ANAM desde diciembre de 2022, designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente el Congreso de la Unión ratificó su cargo al frente de la Agencia. En ese entonces, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, fue quien tomó protesta al funcionario.

En 2023 fue enviado como embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) con sede en Ginebra, Suiza. A su regreso a México, asumió de nueva cuenta la dirección de la ANAM, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 14 de febrero de 2025.

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Rafael Marín Mollinedo y Adán Augusto López, en 2022. ı Foto: Segob

A inicios de marzo, Marín Mollinedo reconoció sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, al sugerir que no descarta competir por la gubernatura de Quintana Roo.

“Todo el que respira aspira” , dijo el pasado 5 de marzo en declaraciones a la prensa en Palacio Nacional, tras ser cuestionado sobre la entrega de artículos en eventos públicos organizados por simpatizantes en distintos municipios, lo que podría constituir posibles actos anticipados de campaña.

“Son gente que tiene simpatía conmigo. Como fui dirigente de Morena en Quintana Roo, quieren que, como en todos lados, siempre haya diversos personajes que puedan aspirar a una candidatura”, señaló al respecto.

¿Quién es Rafael Marín Mollinedo?

Anteriormente, el licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se desempeñó como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios, así como director general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), adscrita a la Secretaría de Transporte y Vialidad.

Tras la salida de Rafael Marín Mollinedo de la ANAM, llegaría Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien se desempeñó como coordinador de Oficina de Comisionado de 2019 a 2023 y posteriormente como jefe de Unidad de Apoyo Técnico en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 2023.

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cehr