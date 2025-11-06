Alejandro Rodríguez Bas, nuevo director general de Grupo Bimbo

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. nombró a Alejandro Rodríguez Bas como director general de Grupo Bimbo, tras la renuncia de Rafael Pamias Romero, quien decidió hacer una pausa para atender temas personales y de salud.

Alejandro Rodríguez Bas ingresó a Grupo Bimbo en 2021, se desempeña actualmente como director general de Barcel global y es miembro del Comité Directivo, está casado y tiene 3 hijos. Estudió ingeniería electromecánica e industrial en la Universidad Panamericana y tiene un MBA en Harvard. Cuenta con una amplia trayectoria en empresas multinacionales en diversas geografías. Trabajó en PepsiCo. durante diez años, donde fungió como director general para la región de Australia y Nueva Zelanda, entre otros mercados. Posteriormente se desempeñó como director general de Grupo LALA en México, vicepresidente en C&S Wholesale Grocers y director general de Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos.

“Quiero reconocer y agradecer a Rafa su compromiso, entrega y dedicación durante estos 8 años y en particular este último año y medio como director general, para hacer de Grupo Bimbo una empresa más orientada a la sustentabilidad, a la calidad y al consumidor”, dijo Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo.

“Alejandro cuenta con una trayectoria orientada a resultados, una sólida experiencia comercial y operativa y un historial probado de impulsar el crecimiento en marcas icónicas de consumo. Comparte la cultura y la filosofía de la empresa con una visión de largo plazo y un liderazgo excepcional. En los últimos cuatro años, ha sido clave en acelerar la innovación, ha llevado la marca Barcel a muchos países y establecido operaciones de manufactura en distintos continentes. El Consejo de Administración y yo estamos seguros de que hará un excelente papel como director general y cuenta con todo nuestro apoyo para que así sea”, agregó.

“Ha sido un honor liderar Grupo Bimbo y estoy muy orgulloso de lo que hemos construido juntos. A través de la innovación, la disciplina y un profundo compromiso con nuestros consumidores, nos mantuvimos como la empresa líder en nuestra industria. Estoy seguro de que el liderazgo y la visión de Alejandro continuarán posicionando a Grupo Bimbo como una empresa querida en los hogares de todo el mundo”, comentó Rafael Pamias.

“Aprecio profundamente esta oportunidad y la confianza depositada en el equipo para liderar esta extraordinaria empresa. Asumo este desafío con el firme compromiso de seguir fortaleciendo una estrategia sólida, alimentando un mundo mejor. Impulsando el crecimiento con marcas poderosas de enorme potencial, llegando a todos los rincones del mundo, con un enfoque permanente en nuestros colaboradores, clientes y consumidores. Siempre con la Filosofía de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana”, dijo Alejandro Rodríguez Bas.

