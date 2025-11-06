Hogares gastan más: consumo crece 0.6% a tasa mensual

En agosto, el gasto que realizaron los hogares en bienes y servicios creció 0.6 por ciento en la comparación con julio y 0.9 por ciento respecto al mismo mes de 2024, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); analistas destacaron que a pesar de la reducción que se ha tenido en el ingreso de remesas, la inflación que perdura y una moderación en la creación de empleos, el consumo privado logró una recuperación, pero aún son riesgos para evitar su resiliencia.

“Pese a la reducción en los flujos de remesas, la persistencia de la inflación en servicios y la moderación del empleo formal, el consumo logró recuperarse en agosto; sin embargo, la desaceleración de la actividad económica podría limitar su avance en los próximos meses”, señaló en una nota oportuna Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex).

El Dato: El indicador Mensual del Consumo Privado da seguimiento al componente más significativo del Producto Interno Bruto (PIB), el de la demanda.

De acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) que dio a conocer el Inegi, a pesar del crecimiento en septiembre, en el acumulado de los primeros nueve meses, el consumo privado registró una contracción de 0.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, esta caída se explicó por un aumento de 0.4 por ciento en el gasto de bienes y servicios nacionales, pero una baja de 3.1 por ciento en los importados.

Respecto al aumento a tasa mensual, con cifras desestacionalizadas, después de la caída de 0.2 por ciento registrada en julio, este repunte de agosto constituye el cuarto avance en lo que va del año, dado que en el tercer, quinto y séptimo mes se observaron contracciones.

Según el IMCP, el impulso que tuvo el consumo privado de agosto respecto de julio fue originado porque las personas gastaron más en bienes y servicios nacionales con un incremento de 0.8 por ciento; mientras que, en los importados fue sólo de 0.3 por ciento. Al interior del rubro nacional, se registró un incremento en la compra de bienes en 1.3 por ciento, y de servicios en 0.2 por ciento.

Por su parte, en la variación porcentual real respecto de agosto de 2024, el aumento en el consumo privado se catapultó por un incremento de 0.3 por ciento en bienes y servicios nacionales y de 4.4 por ciento en los importados. En el rubro nacional creció 0.8 por ciento el gasto en servicios y se mantuvo estancado el de bienes.

Con cifras originales, en agosto de 2025, el consumo privado tuvo un incremento de 0.1 por ciento a tasa anual, el ligero crecimiento fue impulsado por una contracción de 0.3 por ciento de los bienes y servicios nacionales, pero de un aumento de 0.8 por ciento en los importados.

La contracción en el rubro nacional tuvo origen en una caída de 1.1 por ciento en los bienes y un crecimiento de 0.7 por ciento en los servicios. Al interior de los bienes, los duraderos cayeron 5.3 por ciento; los semi duraderos, 7.0 por ciento y los no duraderos repuntaron 0.8 por ciento.

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, destacó que, a pesar del avance en agosto, “aún se observa estancamiento en el consumo en el acumulado del año, lo que refleja la debilidad de la economía mexicana”. Y añadió que aún hay riesgos que limitan el consumo en los siguientes meses.