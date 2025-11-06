Inversión Fija Bruta hila 12 meses a la baja, pero consumo sube 0.6%

Son 12 meses los que acumuló la inversión fija bruta en terreno negativo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto ocurrió derivado que, en agosto de 2025, el indicador se contrajo 8.9 por ciento.

El Indicador Mensual de Formación Fija Bruta, que mide las inversiones de las empresas en México para aumentar su producción, alcanzó los 103. 9 puntos, situación que reflejó una caída de 2.7 por ciento a tasa mensual.

“El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo”, explicó el Inegi.

El Tip: Las inversiones en México presentaron una caída de 2.7% a tasa mensual durante agosto de este año.

Esto significa que los empresarios que invierten en el país están disminuyendo la inyección de capital para hacer crecer su producción de bienes. Esta situación se da mientras que México atraviesa incertidumbre que derivó por la imposición de aranceles a sectores como el de acero y aluminio, afectando la industria automovilística y de autopartes.

El IMFBCF está compuesto por inversión en construcción, que a su vez se divide en residencial y no residencial; el segundo componente es la inversión en maquinaria y equipos, el segundo se divide en bienes importados y nacionales.

7.0% se contrajo la inyección de capital en la construcción

10.5% anual cayó la compra de máquinas y equipo

En este sentido la inyección de capital en construcción cayó en general 7.0 por ciento anual. La residencial se contrajo 10.0 por ciento y la no residencial 18.5 por ciento.

Por otro lado, la compra de máquinas y equipo cayó 10.5 por ciento anual. De éste sector, la nacional se contrajo 9.2 por ciento, siendo el equipo de transporte la más afectada, con una variación negativa de 12.3 por ciento, mientras que maquinaria, equipo y otros bienes se redujo en 5.6 por ciento.

Sobre el equipo importado, este registró una caída de 11.9 por ciento anual, la adquisición de equipo de transporte perdió 15.4 por ciento y la de maquinaria un 11.0 por ciento.

El Dato: Aunque la inversión presenta una propensión a la baja en 2025, el banco Banamex pronostica que este indicador muestre una mejoría para el siguiente año.

En un análisis publicado por Grupo Financiero Base, la directora de Análisis Económico, Gabriella Siller, explicó que sólo se han observado caídas mayores al 8.8 por ciento anual en las siguientes fechas, todas consideradas periodos de recesión: enero - diciembre de 1995, abril - mayo de 2001, octubre de 2001, enero - noviembre de 2009 y febrero 2020 - enero 2021, años afectados por la pandemia de Covid-19.

Explicó que históricamente solamente en dos periodos la inversión en construcción no residencial ha registrado caídas mayores: enero – diciembre de 1995 y abril – agosto de 2020.

“Esto refleja el impacto negativo de la incertidumbre por las reformas constitucionales en México aprobadas en la segunda mitad de 2024, en particular las reformas para eliminar organismos autónomos y la reforma del Poder Judicial”, dijo la economista.

Añadió que a esta situación se suma la incertidumbre por la política comercial proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump y las dudas sobre el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos.

“Las cifras no parecen indicar que existe un efecto base matemático que lleve al indicador a registrar crecimientos. Lo más probable es que esta tendencia a la baja se siga extendiendo y que pueda cerrar el año con una caída aproximada del 8.0 por ciento”, estimó.

Por su parte, Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex) explicó que la inversión mantiene una tendencia descendente, sin embargo, también presenta retrocesos generalizados. Señaló que la demanda interna enfrenta un panorama complejo ya que la inversión continuaría mostrando rezagos en los próximos meses.

Pese a esta situación, de acuerdo con un análisis de Banamex, para el siguiente año 2026 proyectan que la inversión muestre una mejoría marginal.

“Ante las modestamente mejores perspectivas de crecimiento del PIB, el ligero incremento esperado en la inversión pública y las menores tasas de interés reales. Así, prevemos que la inversión cierre 2025 con una caída de 5.8 por ciento y 2026 con un avance de 3.7 por ciento”, destacó la entidad financiera.

La caída de la inversión también se dio durante el trimestre en que la economía nacional se contrajo. De acuerdo con el Inegi, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.30 por ciento anual.

Se trató de la primera caída de la actividad económica desde el primer trimestre del 2021, año en que los estragos de la pandemia de Covid- 19 azotaba a la economía a escala no sólo nacional, sino también global.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía explicó que la caída se originó producto de una contracción en las actividades secundarias, entre las que resaltan la industria y la manufactura nacional.

BMV alcanza nuevo máximo histórico

Por Diego Aguilar

Un nuevo récord se registró en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ya que al cierre del mercado del miércoles, éste llegó a un total de 63 mil 378.51 enteros, lo que significó un aumento de 1.58 por ciento.

De acuerdo con Felipe Mendoza, analista de mercados en la firma ATFX LATAM, se trató del mejor desempeño en más de un mes para la institución bursátil

“Reflejando un apetito renovado por activos locales pese a que los datos económicos internos mostraron una nueva contracción de la inversión fija bruta y confirmando la debilidad estructural en la formación de capital en el país”, señaló.

Por otro lado, el tipo de cambio peso-dólar, cerró la sesión con una apreciación de 0.55 por ciento a 19.08 pesos por billete verde, de acuerdo con información de Banamex.

El experto refirió que el avance respondió principalmente a factores externos, ya que en el plano internacional, la noticia de que China suspenderá durante un año el arancel adicional a productos estadounidenses generó alivio en los mercados globales.