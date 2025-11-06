Monedas de 1, 2 y 5 pesos serán sustituidas

El aumento de la demanda de efectivo en el país provocó que el Banco de México (Banxico) y la Casa de Moneda de México (CMM) busquen ahorrarse entre 300 y 400 millones de pesos en la producción de monedas de 1, 2 y 5 pesos, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“Ante la creciente demanda de efectivo en el país, satisfacer la demanda de moneda de curso legal constituye un reto para la Casa de Moneda”, se lee en el documento.

El Tip: el costo por cospel electrochapado para monedas de 1, 2 y 5 pesos es menor entre un 30 y 40 por ciento, que el cospel actual de bronce-aluminio.

Explicó que la Casa de Moneda se ha inscrito en “uno de los proyectos más innovadores”, el cual plantea la posibilidad de migrar hacia la producción de las monedas de 1, 2 y 5, a base de núcleos de acero recubierto de bronce (electrochapado), en sustitución de la aleación actual —bronce aluminio—, a partir del ejercicio 2025

Explicó que México se sumaría a la tendencia en la manufactura de acero recubierto en las monedas provistas por diversos países en el resto del mundo.

“El uso de acero recubierto de bronce supondría una disminución en los costos de producción de la moneda metálica, principalmente en la adquisición del metal”, señaló.

Añadió que uno de los retos principales de la Casa de Moneda de México para el periodo 2025-2030 consiste en transitar ordenadamente hacia el uso de cospeles de acero recubierto de bronce en el proceso de acuñación de moneda de curso legal, con un enfoque sostenible.

“Es decir, una producción sustentable y ambientalmente responsable, y con perspectiva de género a lo largo de la cadena productiva en la que interviene la entidad”, indicó.