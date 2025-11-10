Sustentabilidad no es un área, está en toda la cadena de valor: Unilever

Unilever se ha distinguido por ser una de las empresas pioneras en integrar la sustentabilidad como parte central de su modelo de negocio. Desde sus inicios, ha operado con ese propósito claro, incluso participó activamente en la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias al liderazgo de su entonces presidente global, Paul Polman.

El Dato: Desde hace 20 años, Unilever y la Red BAMX entregan alimentos a comunidades vulnerables, así como productos de belleza e higiene.

Lo que realmente marca la diferencia es que la sustentabilidad no se limita a un área específica dentro de la compañía, sino que está integrada en toda su cadena de valor. Cada colaborador trabaja alineado con estos objetivos, que abarcan no sólo el aspecto medioambiental, sino también el impacto social y la inclusión. Esta claridad y el compromiso sostenido a lo largo del tiempo consolidan a Unilever como una compañía con valores sólidos y visión transformadora.

“Algo que nos diferencia, es el tiempo que llevamos haciéndolo. No es que haya un área destinada para hacer sustentabilidad, sino que está en toda la cadena de valor de Unilever. Todos trabajamos bajo objetivos de sustentabilidad y no solamente con relación a la parte medioambiental, sino también en términos de la parte social, pero también de diversidad e inclusión”, indicó Mei Crespo, jefa de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Unilever México y Alimentos Latam, en entrevista con La Razón.

El Tip: Con la marca Knorr, la compañía impulsó la construcción de un comedor comunitario.

¿Cuál es la estrategia de sustentabilidad? Estamos convencidos de que no hay negocio que pueda medirse solamente en términos de rentabilidad, sino que tenemos que hacerlo de una manera correcta y hacerlo de la manera correcta te lleva a crecer más. Siempre lo decimos, la sustentabilidad para Unilever es igual a negocio, porque no está desagregada de, está integrada en todo lo que hacemos.

Desde cómo producimos, hasta cómo nos relacionamos o llevamos estos productos a las personas, a los hogares y cómo también somos responsables de las comunidades en las que estamos presentes. Creo que el tener un negocio exitoso, para poderlo lograr, necesitas un planeta sano, si no, definitivamente, no hay negocio.

91 por ciento de los envases que utiliza la empresa son reciclables

¿Cómo han implementado esta estrategia? Tenemos cuatro prioridades en las que estamos poniendo foco: acciones en el tema de clima, cómo avanzamos, desde nuestras operaciones, cero emisiones netas en toda la cadena de valor, ¿cómo lo hacemos? Al ser una compañía grande, tenemos un número importante de proveedores,

entonces, ¿cómo se alinean también ellos a nuestro objetivo de tener una distribución más limpia, más eficiente?

Tenemos una planta de desodorantes en aerosol que está en Morelos, fue la primera de Unilever en Latinoamérica en alcanzar las cero emisiones netas, eso fue un orgullo muy grande porque es una planta mexicana que tiene la tecnología más limpia que te puedes imaginar, hay marcas como Rexona, Dove, Axe, que se fabrican ahí.

En la parte de naturaleza, ¿cómo protegemos y regeneramos la naturaleza? A través de sistemas de captación de agua de lluvia, tecnologías de ultrafiltración. El otro tema tiene que ver con plásticos, con los residuos, ¿cómo trabajamos en reducir el uso de plástico virgen? Incluyendo mayores resinas recicladas y también haciendo diseños con mucho menos material o con otros materiales alternativos.

200 menores de edad en el Edomex son beneficiados con el comedor comunitario

Al tener cuatro prioridades, ¿tienen metas que pretendan alcanzar? Teníamos metas de lograr operaciones con uso de energía eléctrica 100 por ciento renovable y lo logramos en 2014. Queremos que también las materias primas, sobre todo las que provienen del campo, lleguemos a un 100 por ciento. Hoy puedes ver que el 94 por ciento de las principales hierbas y vegetales que usamos, en nuestros caldos y en nuestras sopas, provienen de fuentes sustentables y en general las materias primas clave como soya, papel, cacao son libres de deforestación.

Son metas que teníamos al 2026, al 2030, pero que estamos cada vez avanzando mucho más a nivel global y también desde México. Te puedo decir que, en el caso del plástico, hoy tenemos una reducción del 23 por ciento en el uso de plástico virgen a nivel global y avanzando hacia la meta del 30 por ciento que tenemos para 2026.

En México, el 91 por ciento de los envases que tenemos de plástico rígido, que son los que se usan para champús, cremas, y la mayoría de los productos que tenemos de belleza y de cuidado personal, son reciclables o reutilizables. Ninguna fábrica de Unilever envía residuos de relleno sanitario desde el 2014. Nada desperdiciamos, los residuos orgánicos que llegamos a generar se aprovechan para hacer alimento para ganado, para material de composta. Entonces, son el tipo de acciones y compromisos en las que estamos y que seguimos avanzando.

¿Qué tan difícil ha sido implementar estos cambios? Cuando se lanzó el plan de Vida Sustentable Unilever en 2011 y que tenía metas ambiciosas, no teníamos todas las respuestas, había muchas preguntas alrededor de cómo lo íbamos a hacer y algunas cosas las fuimos aprendiendo con la práctica, pero creo que hay algunas cosas que están dentro de nuestro control. Creo que la parte más difícil ha sido el poder integrar a toda la cadena de valor en esto, que al final, cuando ves los resultados te das cuenta que valió la pena.