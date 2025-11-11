Banobras colocó con éxito 18 mmdp a través de tres bonos, dos de ellos sostenibles con perspectiva de género

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizó con éxito, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una emisión de tres bonos, dos de ellos sostenibles con perspectiva de género, BANOB 25-4, BANOB 25X y BANOB 25-2X, por un monto de 18 mil mdp.

Los recursos producto de la emisión se destinarán al desarrollo de infraestructura en sectores estratégicos de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del Plan México.

En tanto, los bonos sostenibles con perspectiva de género se canalizan a proyectos federales, estatales y municipales que mejoran la calidad de vida de las y los mexicanos: infraestructura social, salud, educación, agua, electrificación y alumbrado público, drenaje y alcantarillado, manejo de residuos sólidos, transporte público y electromovilidad, seguridad pública, espacios públicos, lúdicos y recreativos, entre otros.

Esta operación forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2025, y contribuye a los objetivos de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Programa Institucional de Banobras 2025-2030.

En la colocación participaron 37 inversionistas institucionales, entre los que se encuentran otras instituciones de la Banca de Desarrollo, Afores, casas de bolsa, fondos de inversión, aseguradoras y la banca comercial. La transacción fue bien recibida por el mercado, con una demanda total de 1.3 veces el monto colocado.

Se colocaron los tres tramos con las siguientes características:

BANOB 25-4 a tasa variable con un plazo de 3.4 años por MXN 700 mdp a TIIE de Fondeo + 23 pbs. El libro tuvo una demanda total de MXN 5,050 mdp (7.21x el monto asignado).

BANOB 25X a tasa fija con un plazo de 7.5 años por MXN 7,100 mdp, con un cupón de 8.99% el cual fue determinado con referencia al MBonoMayo2033 (8.64% + 35 pbs). El libro tuvo una demanda total de MXN 8,340 mdp (1.17x el monto asignado).

BANOB 25-2X a tasa fija con un plazo de 12 años por MXN 10,200 mdp, con un cupón de 9.52% el cual fue determinado con referencia al MBono Interpolado2036&2038 (9.06 + 46 pbs). El libro tuvo una demanda total de MXN 10,215 mdp (1.00x el monto asignado).

Con estas acciones, Banobras reafirma su compromiso con el financiamiento a la infraestuctura como motor para el desarrollo, la generación de empleo y la prosperidad compartida.

La emisión de los bonos temáticos se realizó en el Marco de Referencia de Bonos Sostenibles con Perspectiva de Género de Banobras, que está alineado a la Taxonomía Sostenible de México (TSM) y a la guía para reducir la brecha de género a través de deuda sostenible, emitida por ICMA, IFC y ONU Mujeres y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En materia de innovación, Banobras incorpora mecanismos de monitoreo y seguimiento del uso y destino de los recursos de los bonos sostenibles, así como sus resultados e impactos, incluyendo indicadores de desempeño económico, ambiental, social y de género.

