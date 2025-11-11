En solo 2 meses, el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales supera las 11 mil denuncias.

Con esta plataforma, trabajadoras, trabajadores, sindicatos y ciudadanía pueden presentar denuncias o accidentes de manera ágil, anónima y segura, y darles seguimiento en tiempo real.

El Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha demostrado su efectividad y la confianza de la ciudadanía: en poco más de dos meses de operación ha recibido 11 mil 800 denuncias, resultado que confirma el impacto positivo de la digitalización en los procesos de atención y vigilancia laboral.

Aproximadamente el 86 por ciento de las denuncias son quejas, el 10.6 por ciento son incumplimiento a los contratos colectivos y/o individuales y el 3.4 por ciento accidentes.

El SIQAL refuerza el Programa Anual de Inspecciones de la STPS al ofrecer un mecanismo de gestión más preciso, transparente y automatizado, que permite dar seguimiento puntual a cada caso. Su implementación mejora la planeación institucional, agiliza la respuesta a la ciudadanía y consolida un modelo de gestión más eficaz y confiable.

Con esta plataforma, trabajadoras, trabajadores, sindicatos y ciudadanía pueden presentar denuncias de manera ágil, anónima y segura, y darles seguimiento en tiempo real. A diferencia de los canales anteriores —como correos electrónicos, llamadas o reportes presenciales—, el SIQAL concentra y sistematiza la información, facilitando el control y la trazabilidad de cada denuncia.

El sistema automatiza todo el proceso de atención, desde la recepción hasta la conclusión de la inspección, incluyendo tiempos de respuesta, asignación de áreas responsables, constataciones, supervisiones y, en su caso, sanciones. Cada etapa queda registrada, generando un mapa transparente del ciclo completo de inspección.

Asimismo, introduce un esquema de semaforización que permite conocer el estado de cada denuncia —atendida, en proceso o concluida—, evitando rezagos, retrasos o discrecionalidad en la atención. Con el SIQAL, la STPS fortalece su compromiso con la justicia laboral, la transparencia y el trabajo digno para todas y todos los trabajadores de México. Todo ciudadano que desee interponer una queja lo puede hacer en https://siqal.stps.gob.mx/.

JVR