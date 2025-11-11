Hacienda identifica lavado de dinero en 13 casinos; UIF presentará denuncias

La JIFE pide endurecer la legislación contra el lavado de dinero y una mejor cooperación internacional

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó patrones de lavado de dinero en al menos 13 casinos que operaban en el país, como consecuencia, su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentara denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia señaló que además detectó operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, la indagación se realizó con ayuda del Gabinete de Seguridad.

“Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, señaló Hacienda.

TE RECOMENDAMOS: Adiós a los cobros injustos Diputados aprueban reforma para cancelar tarjetas sin afectar el historial crediticio

La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.https://t.co/zH9tCLLe2U#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2025

Aseguró que se identificaron conductas “presuntamente consistentes” con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

“Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”, informó.

Adicionalmente, señaló que identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.

Ademas señaló que la UIF dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.

“Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero”, señaló.

Estos comentarios se dieron luego de que el FinCEN señalara a tres instituciones financieras mexicanas de presunto lavado de dinero, aunque no se ha comprobado, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa dejaron de operar luego de vender sus negocios y, en el caso de CI, optar por declinar su licencia bancaria.

“Con ello, la Secretaría de Hacienda ratifica el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población”, aseguró Hacienda.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL