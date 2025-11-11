Industria de vehículos pesados enfrenta desaceleración; Expo Transporte ANPACT 2025 busca impulsar la recuperación

La industria mexicana de vehículos pesados cerró octubre con una baja significativa en producción, ventas y exportaciones, en medio de un entorno económico complejo y una menor demanda global. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), las cifras acumuladas muestran un descenso generalizado en todos los indicadores del sector.

Durante octubre de 2025, las ventas al mayoreo alcanzaron 2,603 unidades, una reducción de 61.0% respecto al mismo mes de 2024. En el periodo enero-octubre, el volumen comercializado sumó 24,366 unidades, 53.0% menos que en igual lapso del año anterior, cuando se registraron 51,810 unidades.

En producción, las armadoras reportaron 7,131 unidades ensambladas en octubre, lo que representa una contracción de 58.8% frente al mismo mes de 2024. En los primeros diez meses del año, el total ascendió a 113,299 unidades, 36.8% por debajo de las 179,398 producidas en el mismo periodo previo.

El comportamiento también fue negativo en el mercado externo. Las exportaciones sumaron 5,221 unidades en octubre, 55.3% menos que en 2024. De enero a octubre, el acumulado fue de 93,037 unidades, una caída de 31.4% frente al año anterior.

En este contexto, la Expo Transporte ANPACT 2025, que se realizará del 12 al 14 de noviembre en Expo Guadalajara, se perfila como una plataforma estratégica para reactivar la industria, promover la innovación y fortalecer las cadenas productivas.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT, informó que el encuentro reunirá a más de 660 marcas nacionales e internacionales, que exhibirán tecnología, innovación y soluciones sustentables en una superficie de 70 mil metros cuadrados.

“Será un punto de encuentro entre fabricantes, transportistas, autoridades y líderes del sector, donde a través de más de 100 foros y espacios de diálogo se trazará la ruta hacia una movilidad más eficiente, segura y sustentable para el país”, señaló.

El evento, considerado el más grande del autotransporte en América Latina, superará su récord histórico de participación con más de 100 conferencias especializadas y una derrama económica estimada superior a los mil millones de pesos para la zona metropolitana de Guadalajara.

Con delegaciones provenientes de al menos 35 países, Expo Transporte ANPACT 2025 busca consolidar a México como un actor central en la transición energética y tecnológica del transporte de carga y pasajeros, promoviendo la innovación, la descarbonización y el fortalecimiento de la manufactura nacional.

