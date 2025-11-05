ANPACT da espaldarazo a regulación de importación de vehículos pesados usados.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) expresó su respaldo al nuevo Acuerdo que regula la importación de vehículos pesados usados, publicado el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

El instrumento, elaborado por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), busca establecer condiciones ambientales claras para el ingreso de unidades con motor a diésel y peso bruto vehicular superior a 3,857 kilogramos. Entre las disposiciones destaca la limitación de antigüedad a diez años y la obligación de cumplir con la normatividad en materia de emisiones.

De acuerdo con la ANPACT, la medida representa un avance en la contención de la importación de vehículos chatarra provenientes de Estados Unidos, los cuales generan emisiones contaminantes y afectan la competitividad del mercado interno.

El presidente ejecutivo de la asociación, Rogelio Arzate, señaló que la regulación “mitiga los impactos negativos sobre el medio ambiente, la seguridad, la generación de empleo y la cadena de suministro, al tiempo que fortalece la producción nacional de unidades más seguras y eficientes”.

En 2024, la importación de vehículos pesados usados se triplicó, con más de 29 mil unidades ingresadas al país. Según la ANPACT, esta práctica ha perjudicado la renovación de flotas y el patrimonio de familias y microempresas, pues muchos de estos vehículos ingresan con precios subvaluados y fuera de especificaciones técnicas.

El nuevo acuerdo, aseguró el organismo, brinda mayor certidumbre jurídica a los fabricantes, operadores y transportistas, además de contribuir al cumplimiento de los compromisos ambientales de México en materia de desarrollo sustentable y transición energética.

La ANPACT destacó el trabajo conjunto con el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y refrendó su disposición de colaborar con las autoridades en la correcta aplicación del acuerdo.

Finalmente, la asociación reiteró que continuará impulsando la modernización del autotransporte y la innovación tecnológica, con el objetivo de fortalecer la movilidad sustentable, segura y competitiva en el país.

JVR