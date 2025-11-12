Pemex rechaza que exista racionamiento de gas LP en CDMX, Edomex, Puebla, Tlaxcala y Veracruz

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que es falsa la versión sobre un supuesto racionamiento de gas LP en Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

En una tarjeta informativa, la empresa productiva del Estado aseguró que se cuenta con el inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores en dichas entidades.

“Sobre un supuesto racionamiento de gas LP en Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que es falso y se cuenta con el inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores en dichas entidades”, dijo.

Además, indicó que las capacidades operativas, de transportación y de almacenamiento se desarrollan con normalidad.

“Pemex continúa con las acciones para reforzar la distribución y garantizar el abasto de gas LP”, concluyó en la tarjeta informativa.

“La industria está trabajando a marchas forzadas”: AMEGAS

Más temprano, la presidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS), Rocío Robles Serrano, informó que existe un racionamiento de gas LP en Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

Explicó que el presunto racionamiento se debe principalmente a retrasos en la entrega del combustible por parte de Petróleos Mexicanos, los cuales están vinculados con la falta de mantenimiento en la infraestructura.

“La industria está trabajando a marchas forzadas para llevar gas LP a todos los consumidores, en las casas y los negocios”, dijo durante el Congreso GLP 2025.

Sin embargo, Rocío Robles Serrano mencionó que la situación ya se está regularizando y calculó que en un par de semanas se debe regularizar el abasto de gas LP.

“La semana pasada fue crítica, pero ya se está regularizando. Calculamos que este problema de racionamiento va a continuar un par de semanas, pero no es un desabasto; por eso pedimos a usuarios e industrias que nos permitan surtir solo lo que necesitan”, comentó.

