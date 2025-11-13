Buen Fin 2025: Estas son las ofertas de vuelos en Volaris

Este 13 de noviembre comenzó una de las épocas con mejores descuentos disponibles, pues durante El Buen Fin muchas tiendas y marcas tienen descuentos únicos que únicamente están disponibles por los 5 días que dura esta temporada.
Del 13 al 17 de noviembre podrás aprovechar las ofertas del Buen Fin, y debido a que existen muchas ofertas, en ocasiones pueden existir publicidades que resultan engañosas para los consumidores.
Debido a esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contará con medidas para proteger a las personas que realicen compras durante El Buen Fin 2025.
La Profeco desplegará un operativo en el que participarán mil 196 personas de oficinas centrales y de las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECOs).
Además de las ofertas disponibles en las tiendas fisicas y las tiendas en línea, algunos bancos tienen disponibles ofertas adicionales durante El Buen Fin, como meses sin intereses y bonificaciones.
Asimismo, el Sistema de Atención Tributaria (SAT) tendrá disponible el Sorteo Buen Fin, en el que de manera automática todas las compras realizadas con tarjetas de crédito o débito de mínimo 250 pesos participarán en un sorteo de hasta 250 mil pesos.
Ofertas de vuelos en Volaris por El Buen Fin
Volaris tiene hasta 60 por ciendo de descuento en vuelos nacionales e internacionales, más dobles puntos altitude y 10 por ciento en V. Club desde el 13 hasta el 17 de noviembre, y los vuelos disponibles pueden ser tomados desde este 13 de noviembre hasta el 31 de agosto del 2026.
Además, Volaris ofrecen paquetes de vuelo y hotel para que puedas tener unas vacaciones en la playa desde 5 mil pesos, por lo que podrás programar tus vacaciones con tiempo para poder tomar un descanso más caluroso en diciembre o el próximo año.
Por ejemplo, hay vuelos desde Ciudad de México hacia Guadalajara desde 44 pesos, a Cancún desde 164 pesos, a Tijuana desde 455 pesos, a Los Cabos desde 449 pesos, a Mérida desde 303 pesos y a Puerto Vallarta desde 44 pesos.
En vuelos internacionales hay disponibles desde mil 91 pesos desde Ciudad de México hacia Los Ángeles, a Chicago desde mil 553 pesos, a Las vegas desde mil 693 pesos, a Miami desde mil 591 pesos, y a Dallas desde mil 334 pesos.
