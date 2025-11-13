Buen Fin 2025: Estas son las ofertas de vuelos en Volaris

Este 13 de noviembre comenzó una de las épocas con mejores descuentos disponibles, pues durante El Buen Fin muchas tiendas y marcas tienen descuentos únicos que únicamente están disponibles por los 5 días que dura esta temporada.

Del 13 al 17 de noviembre podrás aprovechar las ofertas del Buen Fin, y debido a que existen muchas ofertas, en ocasiones pueden existir publicidades que resultan engañosas para los consumidores.

Debido a esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contará con medidas para proteger a las personas que realicen compras durante El Buen Fin 2025.

La Profeco desplegará un operativo en el que participarán mil 196 personas de oficinas centrales y de las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECOs).

Además de las ofertas disponibles en las tiendas fisicas y las tiendas en línea, algunos bancos tienen disponibles ofertas adicionales durante El Buen Fin, como meses sin intereses y bonificaciones.

Asimismo, el Sistema de Atención Tributaria (SAT) tendrá disponible el Sorteo Buen Fin, en el que de manera automática todas las compras realizadas con tarjetas de crédito o débito de mínimo 250 pesos participarán en un sorteo de hasta 250 mil pesos.

Premios por El Buen Fin del SAT ı Foto: Especial

Ofertas de vuelos en Volaris por El Buen Fin

Volaris tiene hasta 60 por ciendo de descuento en vuelos nacionales e internacionales, más dobles puntos altitude y 10 por ciento en V. Club desde el 13 hasta el 17 de noviembre, y los vuelos disponibles pueden ser tomados desde este 13 de noviembre hasta el 31 de agosto del 2026.

Además, Volaris ofrecen paquetes de vuelo y hotel para que puedas tener unas vacaciones en la playa desde 5 mil pesos, por lo que podrás programar tus vacaciones con tiempo para poder tomar un descanso más caluroso en diciembre o el próximo año.

Ofertas de Volaris para el Buen Fin 2025 ı Foto: Captura de pantalla

Por ejemplo, hay vuelos desde Ciudad de México hacia Guadalajara desde 44 pesos, a Cancún desde 164 pesos, a Tijuana desde 455 pesos, a Los Cabos desde 449 pesos, a Mérida desde 303 pesos y a Puerto Vallarta desde 44 pesos.

En vuelos internacionales hay disponibles desde mil 91 pesos desde Ciudad de México hacia Los Ángeles, a Chicago desde mil 553 pesos, a Las vegas desde mil 693 pesos, a Miami desde mil 591 pesos, y a Dallas desde mil 334 pesos.

Ofertas de Volaris para el Buen Fin 2025 ı Foto: Captura de pantalla

