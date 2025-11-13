SHCP y FinCEN bloquean operaciones de 31 empresas por supuesto lavado

Autoridades de México y Estados Unidos ejecutaron un operativo conjunto para bloquear las operaciones financieras de 24 empresas y siete personas físicas presuntamente vinculadas al lavado de dinero mediante casinos y al desvío de recursos que, según las investigaciones, habrían permitido triangular hasta mil millones de pesos. La acción fue encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con la SHCP, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colaboró con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para suspender actividades y bloquear cuentas de empresas relacionadas con el Cártel del Pacífico, señalado de operar redes internacionales de lavado de dinero mediante casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

“La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional”, precisó Hacienda.

TE RECOMENDAMOS: Busca reforzar regulación Sheinbaum anuncia revisión de Ley de Casinos ante riesgos de lavado y auge de apuestas digitales

El Dato: 13 casinos fueron señalados de blanqueo de capitales el pasado martes. Hacienda señaló que la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Las investigaciones permitieron identificar que las empresas y personas implicadas operaban estructuras corporativas y redes financieras diseñadas para transferir y ocultar recursos ilícitos mediante movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales. Los flujos cruzaban México, EU, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, dispersados en sociedades constituidas ex profeso para desviar capitales hacia firmas extranjeras.

Fueron señaladas de ser responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero ı Foto: larazondemexico

Anteriormente, la SHCP detalló que, por su alto riesgo financiero, diversas personas morales fueron bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que espacios como casinos y plataformas digitales siguieran siendo utilizados por el crimen organizado. El análisis detectó patrones consistentes con tipologías internacionales de lavado en establecimientos ubicados en Jalisco, NL, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la CDMX. Algunos de ellos operaban con movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como EU, Rumania, Albania, Malta y Panamá, lo que facilitaba la dispersión y ocultamiento de los recursos.

La UIF también identificó el uso de plataformas digitales que recurrían a personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, quienes a cambio de una comisión transferían la totalidad de los fondos a los dueños, legitimando ingresos aparentemente obtenidos en juegos y apuestas.

Mil millones de pesos llegaron a triangular los delincuentes a través de casinos

Estos hallazgos derivaron en nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República y en avisos a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y faltas fiscales.

En paralelo, el FinCEN informó que identificó a 10 casinos operados por el Cártel de Sinaloa (Pacífico) que habrían lavado dinero en el país. El organismo estadounidense explicó que esta determinación se formalizó mediante un dictamen y un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM), con el cual busca imponer una medida para restringir el acceso de estos establecimientos al sistema financiero de EU.

La propuesta prohíbe a instituciones financieras abrir o mantener cuentas corresponsales para bancos extranjeros si éstas se utilizan para procesar transacciones vinculadas con los casinos señalados.

Today, FinCEN proposed a special measure to cut off 10 Mexico-based gambling establishments from the U.S. financial system. https://t.co/CCfLqbXky3 pic.twitter.com/YxeENr3QSY — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) (@FinCENnews) November 13, 2025

Los establecimientos señalados por la autoridad estadounidense son: Casino Emine en San Luis Río Colorado, Sonora; Casino Mirage en Culiacán, Sinaloa; Casino Midas en Agua Prieta, Sonora; Casino Midas ubicado en Guamúchil, Sinaloa; Casino Midas en Los Mochis, Sinaloa; Casino Midas en Mazatlán, Sinaloa; Casino Midas que se encuentra en Rosarito, Baja California; Casino Palermo en Nogales, Sonora; Casino Skampa en Ensenada, Baja California; y Casino Skampa ubicado en Villahermosa, Tabasco.

“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del Cártel de Sinaloa y sus actividades ilícitas”, dijo Andrea Gacki, directora del FinCEN.

Añadió que el Tesoro utilizará todas sus facultades para combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y evitará que utilicen el sistema financiero estadounidense.

La imagen muestra el interior de un casino ı Foto: Cuartoscuro

La autoridad de EU señaló que, por años, estos establecimientos y algunos de sus directivos facilitaron el lavado de dinero en beneficio del cártel, incluso enviando pagos ilícitos a integrantes de alto rango y siguiendo instrucciones específicas para evadir sistemas de detección bancaria.

Con base en la sección 311 de la Ley Patriota, FinCEN determinó que las transacciones relacionadas con estos casinos representan una preocupación principal en materia de lavado de dinero, lo que justificó la activación de medidas especiales.

La SHCP señaló que estas acciones, tanto de México como en EU, refuerzan la cooperación bilateral para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, con base en recomendaciones del GAFI.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Departamento del Tesoro de EU bloquea operaciones financieras del Cártel del Pacífico y entidades de procedencia extranjera para proteger la economía nacional.https://t.co/h21zqWDbiN#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/nCa300O6l5 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 13, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT