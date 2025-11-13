USTR activa mecanismo laboral del T-MEC contra ThyssenKrupp

Con el objetivo de determinar si los trabajadores de la empresa ThyssenKrupp Springs & Stabilizers de México, son privados de su derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La solicitud de Estados Unidos se produce tras la recepción de una petición que alega represalias y coacción contra los trabajadores que se organizan para reemplazar a un sindicato existente”, indicó la USTR.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, el 14 de octubre pasado, el Comité Interinstitucional de Trabajo para el Monitoreo y la Aplicación de la Ley (ILC) recibió una petición de Reforma de Relaciones Laborales por parte de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM), sindicato independiente, y de la Red Internacional de Abogados que Asisten a los Trabajadores (ILAW) donde se alegó que la empresa y el sindicato vigente de la factoría han restringido los derechos laborales al “interferir en la actividad sindical de los empleados y tomar represalias contra ellos por sus intentos de organizar un sindicato independiente”.

El ILC revisó la petición y señaló que hay pruebas de una posible denegación de derechos laborales y por ello presentó una solicitud al Gobierno de México para que en un plazo de 10 días verifique la situación y en caso de aceptarlo tendrá 45 días más para completar su investigación y dar a conocer sus conclusiones.

Como parte del procedimiento, la dependencia estadounidense anunció la suspensión de la liquidación de las importaciones de mercancías no liquidadas provenientes de la planta mexicana mientras se realiza la revisión.

Esta es una de las acciones más recientes bajo el MRR del T-MEC, un mecanismo que ha sido clave en la defensa de los derechos laborales en el marco de acuerdo comercial tripartito.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL