Deuda de 38 municipios supera presupuesto de guarderías en 2026

Al término del segundo trimestre del año, la deuda de 38 municipios sin sus organismos fue de 20 mil 703.1 millones de pesos, monto superior a los 17 mil 062 millones que el Gobierno federal propuso destinarle a la construcción de nuevas guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el cuidado de la primera infancia en estados y municipios contemplados en el Anexo 13 sobre erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, contenido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.

De acuerdo con un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la deuda total municipal ronda los 29 mil 304.6 millones de pesos (mdp), pero sólo estos 38 municipios concentraron el 70.6 por ciento del total; los más endeudados en el periodo de referencia fueron Hermosillo con mil 716.1 mdp; Monterrey, mil 508.1 millones de pesos; León, mil 289.9 mdp; Guadalajara, mil 179.5 millones de pesos; San Nicolás de los Garza, 897.5 millones de pesos; Mexicali, 891.4 millones de pesos; y Zapopan con 826.2 millones de pesos.

El Dato: Al segundo trimestre del año, 31 entidades federativas tuvieron un nivel de endeudamiento sostenible, sólo el estado de Tlaxcala reportó cero deudas.

A su vez, los municipios con menor deuda fueron Tuxtla Gutiérrez con 240.1 millones de pesos; Nezahualcóyotl, 241.3 millones de pesos; Morelia, 256.1 millones de pesos; Irapuato, 284 millones de pesos, y Puerto Peñasco con 289.5 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 18 de noviembre de 2025

El financiamiento municipal fue proporcionado por la banca múltiple con 44.9 por ciento del total; seguido de la banca de desarrollo, 48.3 por ciento; emisiones bursátiles, 4.8 por ciento y otras fuentes, 2.1 por ciento.

7 municipios de Chihuahua tienen una deuda de 128.9 mdp

En el informe “Reporte trimestral sobre la deuda de las entidades federativas y los municipios” se destacó que, del total de los 38 municipios señalados, Jalisco, Sonora y Nuevo León aportaron cinco ayuntamientos cada uno, mientras que, el Estado de México contribuyó con siete de ellos, que en total sumaron 22.

De esos 22 cabildos, los municipios de Sonora sumaron una deuda por un monto de 3 mil 361 millones de pesos; los de Jalisco, 3 mil 219.5 millones de pesos; Nuevo León, 3 mil 875 millones de pesos y finalmente, el Estado de México, 2 mil 643.3 millones de pesos, para dar un total de 13 mil 0.98.8 millones de pesos, lo que representó el 44.69 por ciento de la deuda total municipal del país.

Asimismo, por ranking estatal, Jalisco que cuenta con 125 municipios, alrededor de 60 de ellos presentaron una deuda por un monto total de 4 mil 564.1 millones de pesos, lo que ubica a la entidad como una de las que mayor endeudamiento tuvo en el segundo trimestre de este año; no obstante, la deuda estatal disminuyó 3.2 por ciento en comparación con el mismo trimestre de 2024 y 1.0 por ciento respecto del primer trimestre de 2025.

De los 51 municipios que tiene Nuevo León, 15 presentaron adeudos por un total de 3 mil 963.9 millones de pesos, y que situó al estado como el segundo con mayor deuda, y con un aumento de 5.0 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior y con un incremento de 5.5 por ciento en relación con el trimestre inmediato anterior, indicó el documento.

El Tip: Aguascalientes cuenta con 11 municipios, pero sólo dos presentaron una deuda en el periodo de referencia por un monto de 66 millones de pesos.

Por su parte, Sonora se ubicó como la tercera entidad con mayor deuda por un valor de 3 mil 886.7 millones de pesos; no obstante, el documento del Instituto no refiere mayor información sobre cuántos municipios tienen compromisos monetarios.

Y finalmente, el Estado de México se ubicó como la cuarta entidad con mayor deuda por un monto total de 3 mil 581.6 millones de pesos, en especial, porque del total de 125 municipios, 40 de éstos mantienen una deuda, “al segundo trimestre de 2025, la deuda del estado disminuyó en 2.9 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior”, y de igual forma decreció 0.4 por ciento en relación con el primer trimestre de 2025.

De las cuatro entidades descritas, sólo dos de ellas registraron un nivel de endeudamiento en “observación” sobre amortizaciones, intereses, anualidades y costos financieros: Sonora y Nuevo León, de acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A su vez, el informe destacó que, en el periodo de referencia, las entidades federativas “que presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita respecto del total fueron: Nuevo León con 18,198.0 pesos, Chihuahua con 13,890.6 pesos, Quintana Roo con 11,236.1 pesos, Coahuila de Zaragoza con 10,880.6 pesos, Ciudad de México con 10,774.8 pesos y Sonora con 9,908.8 pesos”.

Mientras que los estados con menor endeudamiento por persona fueron Hidalgo con 878.6 pesos, Querétaro, 793.4 pesos; Puebla, 698.5 pesos; Guerrero, 666.8 pesos y Tlaxcala con cero pesos.