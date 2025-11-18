Impulsa social commerce a las Pymes mexicanas

El social commerce; es decir, las ventas realizadas directamente dentro de redes sociales, se perfila como una de las mayores oportunidades para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) mexicanas. En 2025, este mercado alcanzará los 14.62 mil millones de dólares en América Latina, según Research & Markets, y México lidera la región con 5.09 mil millones de dólares, impulsado por la adopción de TikTok Shop, Meta Shops y el live shopping.

En entrevista con La Razón, Sebastián Castellanos Duque, COO de ARCA WW y partner en Rappi, explicó que este fenómeno responde al cambio en los hábitos digitales del país.

El Dato: Alrededor de 14.62 mil millones de dólares se comercializarán en Latam durante este 2025 a través de redes sociales.

“México es un país móvil. Y móvil de verdad. El social commerce no inventó nada nuevo, simplemente organizó un hábito que ya existía”, afirmó.

Con 70.7 por ciento de los usuarios digitales mexicanos, cifra equivalente a más de 93 millones de personas, comprando desde redes, las Pymes encuentran un mercado amplio y activo sin necesidad de infraestructura costosa.

Para Castellanos Duque, el comercio social elimina barreras históricas para los pequeños negocios que buscan crecer en el país, “para un microemprendedor, la comunidad es su canal de venta”, señaló.

En redes, la compra ocurre en el mismo espacio donde surge la confianza, como por ejemplo: grupos, comentarios y hasta recomendaciones que se dan en las propias redes sociales, “la gente ahora compra donde conversa. La interacción y la reputación pesan más que el precio”, señaló.

El entrevistado aseguró que las plataformas digitales permiten vender sin tienda física y sin depender de desarrollos web, lo que democratiza la participación de Pymes y creadores locales. Además, señaló que los influencers se han convertido en un nuevo puente comercial.

“El influencer ya no presenta, ahora acompaña, prueba y resuelve”, destacó el directivo.

De acuerdo con el Indicador de Consumo Big Data de BBVA Research, el gasto en línea en México cayó 0.8 por ciento mensual en septiembre, aunque se mantuvo 29.1 por ciento por arriba de su nivel de enero pasado; en contraste, el gasto en tiendas físicas retrocedió 0.5 por ciento mensual.

En el acumulado de 2025, el consumo en línea promedió un crecimiento anual de 118.1 por ciento, mientras que el gasto en establecimientos físicos apenas avanzó 0.9 por ciento.

CAMBIO ESTRUCTURAL. Para Sebastián Castellanos, el avance del social commerce implica una redefinición del vínculo entre marcas y audiencias, “el e-commerce tradicional te hace buscar; el social commerce te encuentra”, afirmó.

Comentó que la mezcla de entretenimiento y compra inmediata posiciona a México como un país capaz de crear y exportar modelos digitales.

“La innovación latinoamericana ya no se exporta en talento, sino en modelos que funcionan globalmente”, dijo.

El reto, advirtió, será mantener autenticidad ante la saturación comercial. Aseguró que las marcas que sobrevivan serán las auténticas, “no las insistentes”.