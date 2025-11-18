México tiene ‘mejor condición que Brasil y Canadá’ sobre aranceles: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que México se encuentra en una mejor posición que Brasil y Canadá respecto al trato arancelario, y sostuvo que no se “ha fallado” respecto del trabajo que se está haciendo desde la dependencia que encabeza, ya que, el objetivo es tener los gravámenes más bajos, incluso, que otros países con los que Estados Unidos ya negoció.

“Entonces,no significa que nosotros no estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con USTR y Comercio con el propósito de que tengamos los aranceles menores respecto a otros países que han negociado con Estados Unidos. Entonces, no hay falla de México”, indicó.

Luego de que Congresistas estadounidenses han pedido la eliminación de tarifas contra Canadá y Brasil, pero no lo han hecho con México, el titular de Economía dijo que son aranceles distintos, porque para esas naciones son recíprocos y los del país se basan en la sección 232, es decir, por motivos de seguridad nacional, pero a pesar de ello, México está en una mejor posición.

“En primer lugar, nosotros tenemos mejor condición que Brasil y que Canadá; dos, los fundamentos son diferentes. El arancel a Brasil era 50 por ciento general, fundamentado en medidas de emergencia ¿te acuerdas que está sujeto a debate en la Suprema Corte? El caso de nosotros son 232, es un poquito diferente. Entonces, no es que haya fallado. Nosotros estamos negociando con el Ejecutivo”, añadió.

Sostuvo que Canadá en este momento tiene una situación “un poquito más difícil” en cuanto a las tarifas que ha impuesto el presidente estadounidense, Donald Trump, “los aranceles que paga Canadá son ligeramente superiores a los de nosotros en términos reales”.

Y aunque aseguró no tener la cifra puntual dado el cierre del gobierno estadounidense, sí puntualizó que México se encuentra en una mejor condición. El caso de Canadá y Estados Unidos fue que se suspendieron las negociaciones entre ambos países y se le impusieron aranceles recíprocos

“No es el caso de México. México no ha tenido ese tipo de aranceles que se denominan recíprocos o fundamentados en medidas de emergencia. Nosotros no tenemos ese”, y lo que ha resuelto el Congreso de Estados Unidos se refiere exclusivamente sobre disposiciones generales.

“El Congreso lo que le está diciendo es, en estos casos, no deberías hacerlo. En el caso nuestro no hay ese cuestionamiento. Es decir, el origen del cuestionamiento es diferente. El caso nuestro, está en aluminio y acero, por ejemplo, que no se lo han quitado a nadie. A nadie se lo han quitado”, dijo.

MSL