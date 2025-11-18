Reportan caída de X (Twitter) en México y Estados Unidos HOY 18 de noviembre

La red social X (antes conocida como Twitter) presenta fallas en el servicio para miles de usuarios en Estados Unidos y México, de acuerdo con reportes nacionales e internacionales.

Desde temprano, la agencia Reuters informó que la red social propiedad de Elon Musk registró fallas para miles de usuarios en Estados Unidos.

Mientras que internautas en México han informado que en nuestro país también se registran fallas en el servicio. Lo anterior fue confirmado por la plataforma DownDetector, la cual, al corte de las 07:30 horas, registró al menos 700 fallas reportadas por usuarios. Durante las primeras horas del día, la plataforma DownDetector tampoco funcionaba.

La falla de DownDetector y la de X, así como de otras plataformas en línea, se atribuye a una caída global de los servicios en la nube Cloudflare, el cual aloja servidores de cientos de servicios.

Desde primera hora de este martes 18 de noviembre, usuarios en redes sociales del mundo informaron fallas en plataformas como Letterboxd, ChatGPT y otros sitios web.

Posteriormente, Cloudflare, proveedor de infraestructura de servicios en la nube que aloja varios de estos sistemas, informó que investigaba una falla en sus servidores.

Horas después, informó que el servicio se había restablecido, si bien continuaron los reportes de fallas de servicios a nivel global, especialmente en la red social X.

De acuerdo con la agencia Reuters, sumaron más de 11 mil 500 reportes desde Estados Unidos sobre fallas en la red social X.

La falla de Cloudflare sigue a una reciente caída en los servicios de Amazon Web Services, el 20 de octubre de este año, la cual provocó interrupción en el servicio de plataformas como Duolingo, Canva, Reddit, Twitch, Prime Video, entre otros.

Especialistas apuntaron que episodios como éste demuestran la importancia de reforzar la seguridad en servidores globales, pues una mínima interrupción ocasiona colapso que retrasa operaciones por horas, lo cual, a su vez, provoca pérdidas económicas fuertes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am