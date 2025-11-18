Sheinbaum renueva con empresarios el Paquete Contra la Inflación y la Carestía

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este martes para firmar con comercializadores de productos, directivos de tiendas de autoservicio y empresarios, la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic)

En el evento estuvieron presentes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el titular de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; la titular de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez, entre otros funcionarios y empresarios.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum aseguró que México está en un muy buen momento, a pesar del año difícil con las complicaciones con Estados Unidos, aunque aseguró que no solo las tuvo México, sino todo el mundo.

“Hay muy buenas noticias, mañana, Marcelo va a decirlas en la mañanera: aumentó la inversión extranjera directa, ha aumentado, Incluso, las exportaciones, hay más inversión y realmente con estos acuerdos y la voluntad de inversión en nuestro país, pues. Vamos a salir todavía mejor en el 2026 y en el 2025”, sostuvo.

Con la renovación del Pacic se busca que la canasta básica no exceda su precio de 910 pesos durante los siguientes seis meses. En esta actualización participaron 20 empresas productoras y 12 tiendas de autoservicio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la renovación del Pacic es muestra clara de la colaboración y cooperación que ha tenido el Gobierno con la Iniciativa Privada (IP), “para el beneficio de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen”.

Y subrayó que, se ha visto una reducción de la canasta básica gracias al Pacic, ya que, en 2024 se encontraba en 936 pesos, al inicio del año se redujo a 910 pesos y hoy se mantiene en esa cifra como máximo.

Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a la IP “la confianza, y la voluntad para apoyar a las familias mexicanas”, y destacó que, “es nuestra voluntad, siempre tener una excelente colaboración con el sector privado”.

Asimismo, dijo que en su gobierno se busca que así como la canasta básica tiene un precio máximo, que el salario mínimo siga en aumento por arriba de la inflación.

Y destacó que, “México está en un muy buen momento, a pesar del año difícil con las complicaciones con Estados Unidos, que no las tuvo México en realidad, sino todo el mundo, hay muy buenas noticias, mañana, Marcelo va a decirlas en la mañanera: aumentó la Inversión Extranjera Directa (IED, han aumentado, incluso, las exportaciones, hay más inversión y realmente con estos acuerdos y la voluntad de inversión en nuestro país, vamos a salir todavía mejor en el 2026 y en el 2025”, indicó.

Por su parte, Edgar Amador Zamora señaló que el acuerdo que se renovó ha sido eficaz para “contener el incremento de los precios de la canasta básica” y ha protegido el poder adquisitivo de las personas.

“Su renovación, así como su incorporación este año al Plan México, reafirma el compromiso de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo con la estabilidad económica, el fortalecimiento del mercado interno y la construcción de soluciones conjuntas con el sector productivo para impulsar el bienestar de las familias mexicanas”, añadió.

El funcionario señaló que la inflación interanual lleva ya ocho quincenas dentro del intervalo del Banco de México (Banxico) que el precio precio promedio de la canasta básica pasó de 886.50 pesos en noviembre de 2024 a 845 pesos en octubre pasado, “una disminución de 4.7 por ciento este resultado refleja el esfuerzo conjunto de todos los participantes del Pacic… En este contexto, el Gobierno de México ha mantenido su compromiso de garantizar que los precios de los combustibles y las tarifas eléctricas y otras tarifas públicas, no aumenten por encima de la inflación”.

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz dijo que la ratificación del Paquete es una muestra de que con el diálogo se puede trazar una “ruta” hacia la prosperidad compartida de México.

“Es así, Presidenta, como los empresarios demostramos nuestra voluntad y disposición para poner de nuestra parte en la consolidación de un México, que priorice la protección económica de las mayorías y que fortalezca con ello, la estabilidad en el ingreso personal de los mexicanos cuente, con nosotros”, indicó el presidente del CCE

