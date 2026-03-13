México protege industria acerera; descartan golpe por sección 301 de EU

Alicia Bárcena, titular de Semarnat; embajador canadiense Cameron Mackay; Marcelo Ebrard, titular de SE; el canciller Juan Ramón de la Fuente y el titular de SHCP.

México busca proteger a la industria del acero, la cual ha sido fuertemente golpeada por el comercio desleal que ha ejercido países como China, así como por los aranceles que impuso Estados Unidos bajo la sección 232 de seguridad nacional, afirmó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), quien descartó además que se vaya a registrar una repercusión por la investigación amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Por un lado, el funcionario afirmó que los aranceles que impuso México en abril de 2024 sobre diversos productos entre los que destacan los de la industria siderúrgica, serán renovados de manera definitiva. “(La Presidenta) Sabe que tenemos que hacer un esfuerzo especial de protección, de defensas de la industria. Entonces los aranceles se van a renovar definitivamente”, afirmó.

El Dato: La misión comercial que visitará las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver, estará abierta a empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector.

Asimismo, señaló que la mandataria federal les pidió revisar el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), a través del cual le permite a las empresas importar temporalmente materias primas, y respecto del cual han trabajado con la Canacero para revisar el esquema de importación temporal.

TE RECOMENDAMOS: Podrían frenar crecimiento Identifica Banxico riesgos económicos

Todo ello, comentó, estará encaminado a contrarrestar el golpe que ha significado la expansión del mercado asiático.

La industria del acero en México enfrenta un momento crítico, al operar al 55 por ciento de su capacidad instalada, mientras que la producción de acero terminado registró una caída de 8.1 por ciento al cierre de 2025, para colocarse en un nivel similar a lo observado hace una década, aseguró Sergio de la Maza Jiménez, presidente entrante de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero).

15.5 por ciento de las importaciones de EU provienen de México

En otro momento, el funcionario federal aseguró que la investigación anunciada por Estados Unidos bajo la norma 301 de comercio referente al sector manufacturero y que tiene como objetivo averiguar a México y a otras 15 naciones más, no tendrá una repercusión que deba preocupar, ya que el 85 por ciento del comercio de México con Estados Unidos no está relacionada con la sección 301 y continuará sin arancel.

Asimismo, comentó que busca reemplazar los gravámenes que impuso Estados Unidos bajo el artículo 122 que tiene una duración de 150 días y que sustituyó los gravámenes por fentanilo y migración.

“Esta investigación está destinada a sustituir o reemplazar o regresar al status quo que estaba antes o hasta el día en que la Suprema Corte de Estados Unidos quitó o dio por hecho que la norma de emergencia no se puede aplicar. Entonces, no estimamos que vaya a tener una repercusión que nos deba preocupar en el conjunto de lo que es el intercambio comercial”, sostuvo el titular de Economía.

El miércoles pasado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) inició una investigación, amparada en la sección 301 y 302 de la Ley de Comercio de 1974, sobre acciones o prácticas de diversas economías, incluida la mexicana, sobre un “exceso estructural de capacidad y producción” de los sectores manufactureros que pudieran obstaculizar o restringir el comercio estadounidense.

EMPRESARIOS VAN A OTTAWA. En otro sentido, el Gobierno de México informó que del 7 al 9 de mayo enviará una misión comercial a Canadá, con la cual se buscará promover productos nacionales y ampliar la presencia de México en ese país, en un momento en el que se registra una reconfiguración de las cadenas productivas.

Al convocar a las empresas mexicanas, el titular de la Secretaría de Economía, comentó que la iniciativa responde a una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras el acuerdo alcanzado con el primer ministro canadiense Mark Carney para fortalecer la relación económica bilateral.

Por su parte, el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, aseguró que la posición que tiene su nación respecto del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es continuar el acuerdo de manera trilateral.

“Esta revisión representa una oportunidad crítica para mantener y mejorar nuestra asociación de libre comercio. La posición de Canadá es clara. Nuestra prioridad es mantener un acuerdo equilibrado”, dijo.

Ebrard añadió que la próxima semana en la primera ronda de revisión del T-MEC México y Estados Unidos abordarán en Washington temas relacionados con la reducción de la dependencia de insumos de Asia; reglas de origen y seguridad en la cadena de suministros. También se acordará la metodología de las siguientes rondas.

Aranceles y dumping presionan al sector

Por Berenice Luna

La industria acerera en México atraviesa un momento crítico al operar apenas al 55 por ciento de su capacidad instalada, mientras que la producción de acero terminado cayó 8.1 por ciento al cierre de 2025, hasta ubicarse en niveles similares a los de hace una década, advirtió Sergio de la Maza Jiménez, presidente entrante de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero).

Durante la 78 Asamblea General del organismo, el directivo señaló que el consumo interno también registró una caída de 10.1 por ciento, la mayor disminución reciente del sector, en un contexto marcado por la sobreproducción global de acero encabezada por China y por los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la Sección 232.

Explicó que China concentra 53 por ciento de la producción mundial y exporta acero a precios dumping debido a subsidios, lo que ha distorsionado el mercado global y desplazado a otros productores.

A este escenario se suma la presión comercial de Estados Unidos, que no sólo cerró su mercado a ciertos productos mexicanos, sino que también ha incrementado su presencia en el mercado nacional, pese a que México mantiene un déficit siderúrgico con ese país de 2.5 millones de toneladas.