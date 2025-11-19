Costo de canasta se reduce 4.7% en un año; está por debajo de los $910

El Gobierno de México y el sector empresarial renovaron el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con el cual busca que la canasta básica no exceda su precio mínimo de 910 pesos durante los siguientes seis meses, además de destacar una disminución de 4.7 por ciento en un año, el primero de la administración.

En la reunión, en la que dieron a conocer esta actualización participaron 20 empresas productoras y 12 tiendas de autoservicio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que la renovación del Pacic es muestra de la colaboración y cooperación que ha tenido el Gobierno con la Iniciativa Privada (IP), “para el beneficio de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen”.

El Dato: El Paquete Contra la Inflación y la Carestía es un acuerdo entre el Gobierno, productores, distribuidores y comerciantes, para garantizar precios justos.

Y destacó que se ha visto una reducción de la canasta básica gracias al Pacic, ya que en 2024 se encontraba en mil 36 pesos, al inicio del año se redujo a 910 pesos y hoy no se excede de esa cifra.

La mandataria mexicana agradeció a los representantes empresariales “la confianza y la voluntad para apoyar a las familias mexicanas” y subrayó que para su gobierno es importante el trabajo conjunto que se realiza con la IP, y afirmó que “es nuestra voluntad siempre tener una excelente colaboración con el sector privado”. Asimismo, aseguró que es prioridad que la canasta tenga un precio máximo, y que el salario mínimo siga en aumento, pero por debajo de la inflación.

“Es muy importante que mientras aumenta el salario mínimo, porque realmente el salario mínimo del 2018 la fecha ha aumentado 125 por ciento en términos reales y queremos que siga aumentando por encima de la inflación para beneficio de las familias mexicanas, se ha demostrado que si aumenta el salario mínimo, disminuye la pobreza, es el principal indicador”, agregó.

$278 Es el salario mínimo general, y $419.88 en la zona libre de la frontera norte

Sheinbaum Pardo reiteró su agradecimiento al sector empresarial por su esfuerzo para mantener los precios de la canasta, al señalar que con este tipo de acuerdos y la confianza que hay en el país, se llegará a mejor puerto el próximo año.

“México está en un muy buen momento, a pesar del año difícil, de las complicaciones con EU, que no las tuvo México en realidad, sino todo el mundo, hay muy buenas noticias, mañana Marcelo va a decirlas en la mañanera: aumentó la Inversión Extranjera Directa, han aumentado, incluso, las exportaciones, hay más inversión y realmente con estos acuerdos y la voluntad de inversión en nuestro país, vamos a salir todavía mejor en el 2026 que en el 2025”, indicó.

Por su parte, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que el acuerdo que se renovó ha sido eficaz para “contener el incremento de los precios de la canasta” y ha protegido el poder adquisitivo.

El Tip: Para esta actualización participaron 20 empresas productoras además de contar con la presencia de 12 tiendas de autoservicio y la representación del CCE.

“Su renovación, así como su incorporación este año al Plan México, reafirma el compromiso de la Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo con la estabilidad económica, el fortalecimiento del mercado interno y la construcción de soluciones conjuntas con el sector productivo para impulsar el bienestar de las familias mexicanas”, añadió.

El funcionario indicó que la inflación interanual lleva ya ocho quincenas dentro del intervalo del Banco de México (Banxico) y que el precio promedio de la canasta básica pasó de 886.50 pesos en noviembre de 2024, a 845 pesos en octubre pasado; es decir, una disminución de 4.7 por ciento.

“Este resultado refleja el esfuerzo de todos los participantes del Pacic, a quienes reconozco por su compromiso, por mantener precios accesibles y apoyar la economía de las familias mexicanas. En este contexto, el Gobierno de México ha mantenido su compromiso de garantizar que los precios de los combustibles y las tarifas eléctricas y otras tarifas públicas no aumenten por encima de la inflación”, dijo.

Además, el funcionario comentó que el Pacic ha causado interés a nivel internacional, porque es un instrumento que ayuda a controlar los precios, y en ese sentido, se explica que más actores se sumen al programa, “muestra de ello es que en esta nueva etapa se incorpora una tienda de autoservicio y una empresa agroindustrial más, a quienes expresamos nuestro agradecimiento por su confianza y compromiso con las familias mexicanas”.

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que la ratificación del Paquete es una muestra de que el diálogo puede trazar una “ruta hacia la prosperidad compartida” del país.

“Es así, Presidenta, como los empresarios demostramos nuestra voluntad y disposición para poner de nuestra parte en la consolidación de un México que priorice la protección económica de las mayorías y que fortalezca la estabilidad del ingreso personal de los mexicanos, cuente con nosotros señora Presidenta, y cuente con nuestro esfuerzo, nuestra voluntad para construir en favor de las mejores causas de México”, añadió Zel empresario.

Cervantes Díaz comentó que los empresarios han obtenido “facilidades” al firmar el Pacic, aunque no ahondó en ello, pero destacó que al mantenerse el precio de los 24 productos que conforman la canasta básica también se ha fomentado el consumo de otro tipo de artículos.

Pero reiteró que el Pacic ha dado resultados y “ha sido uno de los mejores acuerdos que hemos tenido”.