CFE impulsa la igualdad de género y fortalece la participación de mujeres en el sector energético

CFE impulsa la participación de mujeres en áreas técnicas y operativas con políticas de igualdad.

Como parte de las líneas de acción para el acceso de mujeres a áreas técnicas y operativas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) promueve una política para, además de alcanzar el reconocimiento institucional de la igualdad de género, contribuir a la transformación estructural del sector energético.

Al respecto, destacó la incursión de mujeres en funciones que requieren alta especialización técnica, liderazgo operativo y toma de decisiones, como como linieras, buzas, electricistas y patieras, así como Directoras, Subdirectoras y Superintendentas de Centrales de Generación; Superintendentas y Supervisoras de Zonas de Distribución; Supervisoras de Operadores de Reactor en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, y Coordinadoras de Monitoreo y Operación de Activos de Transmisión.

La CFE subrayó que, bajo el liderazgo de Emilia Calleja Alor, se ha puesto en primer plano la importancia de impulsar acciones para el reconocimiento y desarrollo profesional de las mujeres dentro de la empresa, especialmente en procesos sustantivos, operativos y estratégicos.

“La trayectoria y presencia de la Mtra. Emilia Calleja no solo refleja un compromiso activo frente a los desafíos profesionales, sino que también ha sido clave para romper estereotipos de género, y abrir camino a otras mujeres en espacios históricamente masculinizados”, señaló.

Por ello, la CFE ha establecido alianzas con instituciones educativas con mujeres en carreras técnicas vinculadas al sector eléctrico. Asimismo, promueve un programa de servicio social y prácticas profesionales con acciones afirmativas para mujeres estudiantes, especialmente en áreas operativas, técnicas y de ingeniería.

También impulsa la incorporación de mujeres en puestos históricamente ocupados por hombres y desarrolla diversas acciones para fortalecer su presencia:

Promueve el acceso de las mujeres a los programas de formación en temas sustantivos, técnicos y operativos, como una estrategia de transformación institucional que permite romper con estereotipos de género y enriquecer los procesos productivos

Visibiliza el trabajo y trayectorias de las personas trabajadoras expertas de la CFE, reconociendo la diversidad de talentos presentes en la empresa y abriendo camino hacia una representación igualitaria

Adecua la infraestructura de los centros de trabajo con perspectiva de género (baños para mujeres, salas de lactancia, etc), para que puedan desempeñar sus actividades en entornos laborales seguros, dignos e igualitarios

De igual forma, la empresa promueve y garantiza espacios libres de violencia para las mujeres:

Se fortalecen los mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, así como canales institucionales para denunciar conductas de esta índole.

Se capacita al personal en materia de perspectiva de género, derechos humanos y masculinidades positivas

Se impulsan acciones para garantizar espacios laborales, seguros, incluyentes y dignos

La visión hacia el cierre de la administración es posicionar a la CFE como un referente nacional en igualdad dentro del sector energético, con una cultura institucional en la que las mujeres puedan desarrollar su trayectoria sin barreras estructurales.

La administración de la Directora General, Emilia Calleja, ha asumido el compromiso de impulsar políticas de igualdad de género que transformen la cultura organizacional de la CFE, para brindar a mujeres mayores oportunidades de liderazgo y participación, así como una presencia equilibrada en todas las funciones de la empresa, en entornos laborales igualitarios y libres de violencia.

cehr