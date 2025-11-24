Criptomonedas, los riesgos y avances de seguridad al cierre de 2025

El bitcoin es el principal criptoactivo, ya que fue el primero en ser creado.

En la misma proporción en el que el número de usuarios mexicanos de criptomonedas está creciendo a pasos agigantados, los riesgos de pérdidas por ataques y fraudes también lo hacen, generando gran nerviosismo para los usuarios. De acuerdo con un análisis de Changelly, una plataforma líder de intercambio instantáneo de criptomonedas, México se convierte en un mercado clave en América Latina para la adopción de criptomonedas. Durante 2024, el mercado cripto alcanzó los 37 mil 400 millones de dólares en el país y se proyecta que para 2033 supere los 86 mil millones de pesos.

Es más, durante la primera mitad de este año el número de usuarios mexicanos que compró criptomonedas creció 31.5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos de Changelly.

El Dato: Expertos señalan que México se distingue por su alta adopción en criptomonedas para el envío de remesas.

Por ello, este avance, impulsado por la digitalización acelerada, demanda soluciones para transferencias transfronterizas y el fortalecimiento de la infraestructura fintech en el país.

Ante este panorama, expertos de ESET, una empresa de ciberseguridad, advierten que, pese a los avances regulatorios y técnicos, la ciberdelincuencia avanza igual o más rápido, obligando a usuarios y empresas a reforzar sus medidas de protección.

UN AÑO DE PÉRDIDAS RÉCORD. Sólo en la primera mitad de 2025, los robos en el ecosistema cripto alcanzaron 2.17 mil millones de dólares, superando todo lo registrado en 2024. CertiK calcula que la industria perdió casi 2.5 mil millones por ataques y estafas en ese mismo periodo, y las proyecciones de ESET apuntan a que las pérdidas superarían los 4 mil millones de dólares al cierre del año, un máximo histórico.

El caso más emblemático: el ataque al exchange Bybit, con 1,500 millones de dólares robados tras comprometer a un proveedor externo. No se vulneró el sistema interno del exchange, pero sí la cadena de confianza que conecta sus integraciones, un recordatorio de que incluso las plataformas más grandes dependen de terceros que pueden afectar su seguridad.

El Tip: De enero a junio de 2025, el número de transacciones realizadas por usuarios mexicanos para comprar criptomonedas creció 18.2 por ciento.

Principales riesgos identificados en 2025

Ataques a exchanges centralizados (CEX)

Los CEX siguen siendo el blanco más atractivo por su volumen de activos. El ataque a Bybit evidenció que los criminales ya no sólo buscan vulnerar servidores, sino procesos, proveedores y automatizaciones.

Fallas de código en DeFi

Protocolos como Balancer perdieron más de 100 millones de dólares debido a errores en contratos inteligentes. La velocidad en el lanzamiento de proyectos continúa dejando puertas abiertas que solo auditorías continuas pueden mitigar.

Estafas de phishing

Los usuarios siguen siendo el eslabón más débil: las estafas por ingeniería social generaron 410 millones de dólares en pérdidas, representando casi una cuarta parte de todos los fondos desviados. Sitios falsos, apps fraudulentas y enlaces suplantados son cada vez más realistas y difíciles de identificar.

Vulnerabilidades en puentes entre blockchains

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS EXPERTOS?

1. Activa siempre la verificación en dos pasos (2FA).

Evita métodos por SMS y prefiere apps como Authy o Google Authenticator.

2. Desconfía de enlaces que recibas por redes sociales o correo.

Los sitios falsos son cada vez más sofisticados.

3. Usa billeteras frías para almacenar montos elevados.

Los exchanges sólo deben utilizarse como plataformas de transacción, no de resguardo.

4. Verifica siempre la dirección de la billetera antes de transferir.

Cambios invisibles en la dirección son una táctica común de malware.

5. Investiga antes de invertir en proyectos DeFi.

Asegúrate de que cuenten con auditorías independientes de firmas conocidas.

6. Actualiza tus dispositivos y aplica parches de seguridad.

7. Prioriza plataformas con regulación, soporte local y métodos de pago seguros.

Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, sostiene que los ataques recientes revelan el creciente nivel de profesionalización de la ciberdelincuencia relacionada con las criptomonedas.

“Incluso con la creciente madurez técnica y regulatoria del ecosistema, los ciberdelincuentes han demostrado que siguen un paso por delante en 2025, mejorando los métodos, explotando las lagunas conocidas y diversificando los objetivos. Si bien la industria ha madurado en regulación, transparencia e infraestructura, muchos de los ataques explotaron errores humanos, integraciones mal administradas y código no auditado, puntos que la innovación por sí sola no elimina”, destacó.