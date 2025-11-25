Aumenta costo de vivienda 184.7% desde 2010: AMPI

En los últimos 15 años (2010-2025), el valor de la vivienda a nivel nacional casi se ha triplicado, con un incremento acumulado del 184.7 por ciento, equivalente al precio promedio de 1.86 millones de pesos, factor que impide a la mayoría de la población hacerse con una vivienda propia, señaló la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

En su estudio más reciente “La Vivienda en México en 2025: Análisis Integral de la Crisis de Acceso y Elegibilidad”, presentado por el presidente nacional de la AMPI, Karim Oviedo Ramírez, indica que, de acuerdo con el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) sobre precio de vivienda, al primer trimestre de 2010 este indicador alcanzó los 98.28 puntos, mientras que para el mismo periodo, pero de 2025, estuvo ubicado en 279.80 puntos, casi tres veces más.

Este indicador apunta a que adquirir vivienda propia “se ha vuelto inasequible para la mayoría, al grado que en la práctica se necesita sumar el ingreso de dos o tres personas para calificar a un crédito”, refiere Oviedo Ramírez en el estudio de la AMPI.

Luego de la crisis financiera global sucedida en 2010, continúa el documento, el mercado inmobiliario mexicano tocó un punto bajo, ya que el crecimiento interanual de los precios registró un mínimo histórico en junio de 2010.

En el transcurso de la década siguiente, el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) mostró una estimación constante y creciente, aunque con una ligera moderación, la tendencia alcista ha continuado.

En 2024, de acuerdo con SHF, el crecimiento promedio anual se mantuvo en torno al 9.0 por ciento. Para el primer semestre de 2025, el aumento a nivel nacional fue del 8.4 por ciento, con un precio promedio de 1 millón 862 mil 524 pesos y un precio mediano de un millón 200 mil. La vivienda usada, incluso, mostró una apreciación ligeramente mayor (+8.6 por ciento) que la nueva (+8.2 por ciento). Las proyecciones para el cierre de 2025 estiman que el incremento podría ubicarse entre el 10 y el 11 por ciento.

Entre las propuestas que ofrece el documento citado para solventar la problemática de adquisición de casa propia, está la “renta con opción a compra”, que es el implementar modelos donde parte del alquiler se acumule como enganche para una compra futura.