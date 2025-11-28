Recorte en intereses impulsa a TIP México

El Banco de México (Banxico) inició un ciclo de recorte de su tasa de interés referencial en marzo de 2024, esta situación derivó en el abaratamiento del crédito en general en el último año y medio. Bajo este contexto, dicha medida monetaria impulsará el crecimiento de la arrendadora TIP México que, de acuerdo con su director general, Mauricio Medina, continuará siendo a doble dígito.

El jueves, la compañía lanzó Certificados Bursátiles de Largo Plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con ello, Medina aseguró que básicamente apuntalarán al crecimiento de la compañía, y que ello les permitirá seguir creciendo su portafolio y el número de unidades, el cual actualmente supera las 30 mil unidades.

La emisión de dichos certificados corresponde a un total de 4 mil millones de pesos (mdp), Medina aseguró que dicha emisión fue recibida con una sobredemanda de 2.77 veces, lo que reflejó la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio de TIP México.

“También tomar en cuenta que hubo recientemente, al menos en el último año, una bajada significativa en las tasas de referencia, con lo cual eso también fue capturado en la emisión y nos va a permitir mantener el crecimiento”, comentó en conferencia.

TIP México se dedica a arrendar vehículos y administrar flotas, los cuales funcionan para el transporte de mercancías a lo largo y ancho de México. El ciclo bajista en la tasa de interés le es benéfico ya que abarata el costo del dinero, permitiendo la atracción de más y nuevos clientes.

La tasa de interés interbancaria se encuentra actualmente en 7.25 por ciento, con miras a un próximo recorte de 25 puntos base que se daría el próximo 18 de diciembre. “Nuestro crecimiento va a doble dígito, entonces confiamos en mantener eso para el siguiente año, con los retos que desde luego esto implica”, señaló el directivo.

En este sentido, dijo que hay muchos retos, aunque mencionó que siempre los ha habido y añadió que TIP siempre ha estado acompañando a sus clientes para sobrepasar los momentos complicados.