Un tercio de la población, sin poder adquirir la canasta básica alimentaria

Cerca de un tercio de la población en México no puede adquirir la canasta básica alimentaria con el ingreso laboral de su hogar, señaló México ¿cómo vamos?, en un análisis que derivó a partir del indicador Pobreza Laboral, elaborado por el Inegi.

Dicha institución informó que en el tercer trimestre de 2025, 34.3 por ciento de la población se encontró en pobreza laboral, cifra que significó una reducción de 0.8 puntos con respecto al mismo periodo pero del año pasado.

El Dato: el salario mínimo debería incrementar 16% en 2026 para que la ciudadanía pueda adquirir al menos dos canastas básicas, aseguró una organización civil.

Cabe señalar que la canasta alimentaria, de acuerdo con datos del Inegi, se encontró en octubre en un promedio de 4 mil 759.91 pesos.

“En el mercado laboral mexicano persisten dos fallas estructurales que necesitan ser atendidas a partir de políticas públicas integrales que puedan corregirlas: la baja participación laboral de las mujeres y la alta y persistente informalidad laboral”, refirió la organización de análisis.

De acuerdo con los especialistas, la pobreza laboral es una situación en la que el ingreso formal de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros.

0.9% subió el ingreso laboral para hombres; 1.3% para mujeres

“Hogares en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales”, indicó México ¿cómo vamos?

Añadió que la pobreza debe eliminarse porque genera “un círculo vicioso” en el que por falta de recursos los individuos no pueden acceder a alimentos, educación, transporte y por tanto, no pueden generar recursos para salir de esta situación.

“Queremos que únicamente el 20.5 por ciento de la población se encuentre en pobreza laboral”, señaló.

4 mil 759.91 cuesta una canasta básica alimentaria: Inegi

El Inegi explicó que además, dicho indicador se encarga de medir los ingresos de la población, sea de una región urbana o rural.

En este sentido, detalló que en la primera zona mencionada la pobreza disminuyó 0.5 puntos porcentuales, mientras que en el ámbito rural la población con pobreza laboral experimentó una mínima caída de apenas 0.1 puntos porcentuales.

Por lo anterior, el análisis de julio a septiembre de 2025 precisó que uno de cada tres mexicanos con un empleo no ganó lo suficiente para cubrir siquiera lo básico en alimentación.

SE ENCARECE MÁS. En otro momento, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una organización de la sociedad civil, informó que se deben tomar acciones más allá de incrementar el salario mínimo, ya que el costo de una canasta básica continuará encareciéndose.

Explicó que su incremento anualizado; es decir, en lo que va del año, de octubre de 2024 a octubre de 2025, fue de 3.65 por ciento, con dicha base, estimó que el costo promedio de la misma en 2026 será de 4 mil 850 pesos y por tanto un umbral de 9 mil 700 como salario mínimo mensual para cubrir lo necesario para dos canastas básicas y un salario mínimo diario de 323.33 pesos.

Señaló que al salario mínimo en 2025 le faltaron 957 pesos en enero para cubrir el costo de dos canastas básicas y que, en octubre de 2025, le faltan mil 156 pesos.

“En la revisión de 2026 ha llegado el momento de eliminar los salarios de pobreza aprobando un salario mínimo suficiente para dos canastas básicas”, compartió la ONG en un documento.

Para ello, explicó que para alcanzar un salario de al menos 9 mil 700 pesos, éste deberá incrementar en 16 por ciento, es decir, 44 pesos por día.

Indicó además que el monto suficiente para dos canastas fue el objetivo trazado al menos desde 2019 por el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y los representantes empresariales en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

“Se preveía alcanzarlo en 2024, sin embargo, la pandemia y otros factores no lo permitieron, por lo que es indispensable lograrlo ya en la revisión del salario para 2026”.

Agregó que la revisión del salario no es un asunto de pesos y centavos o de porcentajes, sino de alcanzar un criterio, emanado de la Constitución: lo suficiente para que una persona trabajadora pueda mantener al menos a otra persona por encima de la línea de pobreza.

“En 2026, el salario mínimo no debe quedar por debajo del monto de dos canastas. Además, esto sería el paso lógico e indispensable para avanzar hacia la meta trazada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó la organización civil.

Sin embargo, Acción Ciudadana agregó que se debe trabajar en un nuevo ajuste diferenciado del salario, ya que “es la única manera aceptable” para el sector privado para continuar la recuperación del salario mínimo.

Hay que mencionar que esto se refiere a que en México existen dos salarios mínimos diferentes, el general (SMG) y el fronterizo (SMF). El segundo se da en la frontera norte del país y es más alto, por 141 pesos mensuales más.

“La sobrevaluación del salario mínimo fronterizo pone en riesgo la creación de empleo y nuevas inversiones en la frontera”, señaló, añadiendo que este supera al salario mínimo en el resto de la República.

Para no afectar la economía y para lograr el objetivo establecido por el gobierno, el SMG requiere seguir aumentando, no así el SMF, añadió.

INGRESOS PER CÁPITA. Los ingresos per cápita en general, es decir, por persona, durante el periodo julio-septiembre de este año tuvieron una reducción anual de 0.1 por ciento anual, ya que pasaron de 3 mil 346.45 pesos a 3 mil 044.22 pesos.

Dichos ingresos, en zonas urbanas mostraron baja anual de 1.1 por ciento, y en región rural aumentaron 0.1 por ciento.