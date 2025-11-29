Aerolíneas de todo el mundo corrigen falla de software en aviones Airbus A320 tras incidente de JetBlue

La Administración Federal de Aviación (FAA) y Airbus coordinan la corrección de un error que obligó a cancelar vuelos en Asia y generó retrasos.

Aerolíneas de distintos continentes enfrentaron ajustes operativos durante el fin de semana debido a una falla en el software de los Airbus A320, después de que un análisis técnico identificó una posible vulnerabilidad provocada por radiación solar.

El problema salió a la luz tras el descenso brusco que sufrió un vuelo de JetBlue el 30 de octubre, lo que dejó varios pasajeros heridos.

Al respecto, Airbus confirmó que la radiación solar pudo alterar datos esenciales del sistema que controla el ángulo de la nariz del avión.

TE RECOMENDAMOS: Toma precauciones Aerolíneas mexicanas advierten posibles afectaciones por actualización global de Airbus

Reguladores de Estados Unidos y Europa ordenaron a las aerolíneas revertir la actualización de software y, en ciertos modelos, reemplazar hardware adicional. La medida abarca a unos 6 mil aviones de la familia A320, más de la mitad de la flota mundial.

De esta forma, múltiples aerolíneas iniciaron trabajos de reparación desde la noche del viernes. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia Europea para la Seguridad Aérea advirtieron que la corrección podría ocasionar interrupciones temporales.

En Estados Unidos, el proceso coincidió con el retorno masivo de viajeros tras el Día de Acción de Gracias, uno de los periodos más activos del año.

Por otro lado, compañías como American Airlines reportaron que 209 de sus 480 aviones requieren la actualización, la cual toma entre dos y tres horas por unidad. United, Delta y JetBlue también figuran entre los principales operadores afectados. En contraste, Hawaiian Airlines indicó que su flota no enfrenta problemas.

En Asia, la situación generó impactos más amplios. ANA Holdings canceló 95 vuelos y afectó a más de 13 mil pasajeros, mientras que AirAsia y otras compañías de bajo costo aceleraron las reparaciones con el objetivo de concluirlas en menos de 48 horas.

Autoridades de India informaron que IndiGo completó ajustes en 184 de 200 aeronaves, y Air India avanzó en más de la mitad de su flota. Corea del Sur anticipó que concluiría sus mejoras antes del domingo.

En Europa, el ministro de Transporte de Francia señaló que los aeropuertos de ese país ya registran un retorno casi total a la normalidad. Lufthansa, Wizz Air, EasyJet y British Airways notificaron que la mayoría de los aviones afectados ya cuentan con la actualización o se encuentran en proceso final.

A propósito del incidente, el director ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, ofreció disculpas públicas y reconoció que la llamada a revisión representa un desafío inusual para las aerolíneas.

Sin embargo, especialistas del sector destacaron que la solución es relativamente sencilla y puede aplicarse entre vuelos o durante mantenimientos nocturnos.

Con información de Reuters y Associated Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am