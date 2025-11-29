Concluye actualización de software de 183 aviones Airbus de Volaris y Viva Aerobus tras alerta mundial

183 aviones fabricados por Airbus que conforman flota mexicana de las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris concluyeron “satisfactoriamente” la actualización de sus sistemas de control de vuelo tras la emisión de una alerta a nivel mundial ante posibles fallos en aeronaves de las familias A319, A320 y A321, provocadas por una intensa exposición a la radiación solar.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) precisó que se cumplió la directiva en 93 aeronaves de Viva Aerobus y 90 aeronaves de Volaris, y que no las operación aéreas en el país no se vieron registraron afectadas.

Al respecto, la autoridad aeronáutica indicó que mantendrá una vigilancia constante para “asegurar la correcta ejecución de la medida técnica”, para garantizar la protección de usuarios y la seguridad de las operaciones aéreas en México.

El 28 de noviembre, Airbus emitió una advertencia para aerolíneas que operan aviones de las familias A319, A320 y A321, tras detectar que la intensa radiación solar podría comprometer el funcionamiento de los controles de vuelo .

Lo anterior, tras un incidente registrado el pasado 30 de octubre cuando un vuelo de JetBlue de Cancún a Newark, Nueva Jersey, sufrió una brusca pérdida de altitud, que dejó 15 pasajeros lesionados.

El avión, un Airbus A320, realizó un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras un problema con el sistema de control de vuelo, lo que dio lugar a una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés).

Tras un análisis técnico, Airbus identificó que “un número significativo” de aeronaves de la familia A320 en servicio podrían resultar afectadas por la “exposición a erupciones solares”, según la Alerta de Operadores A27N022-25 Rev 00.

En un comunicado, Airbus informó que se encontraba trabajado con las autoridades aeronáuticas para solicitar a operadores medidas de precaución “con el fin de implementar la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota para volar.

“Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes. Lamentamos las molestias ocasionadas y colaboraremos estrechamente con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra principal prioridad", indicó el fabricante aeronáutico europeo.

