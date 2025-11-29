Sube recaudación 5.3% por ingresos petroleros: SHCP

fachada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en febrero de este año.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó su reporte financiero que abarca de enero a octubre de este año, donde asegura que “las finanzas públicas se mantuvieron en línea con las metas establecidas en el Paquete Económico 2026”.

En su desglose, la SHCP refiere que los ingresos petroleros aumentaron a razón de 5.3 por ciento anual, alcanzando 110 mil millones de pesos por encima de las previsiones en el programa, debido al incremento en la recaudación tributaria en 6.1 por ciento real anual, “impulsada por una economía resiliente y una administración fiscal más eficiente y con mayor vigilancia aduanera”.

El Tip: Los ingresos no tributarios del Gobierno federal crecieron 16.4% real anual, el mayor incremento desde 2020, superando en 43 mil millones de pesos lo calendarizado.

Los ingresos presupuestarios, comparte Hacienda en comunicado, mantuvieron tendencia al alza, lo que superó el promedio de crecimiento real de la última década, que contabilizó 2.2 por ciento; los ingresos no petroleros, informa la secretaría, aumentaron 5.3 por ciento real anual y superaron en 110 mil millones de pesos previstos.

En cuanto a ingresos por concepto de recaudación de Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre enero y octubre, hubo crecimiento de 5.5 por ciento real anual, al colocarse en 59 mil millones de pesos por encima de la previsión.

65% disminuyó el gasto operativo de servicios personales

Asimismo, la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA), éste aumentó 5.2 por ciento real anual, alcanzando los 44 mil millones de pesos, esto fue beneficiado por un tipo de cambio promedio más competitivo en la primera mitad del año y una fiscalización aduanera más rigurosa.

Sobre instituciones de servicios públicos, Hacienda indica que los ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentaron 0.8 por ciento real anual, aunque hubo disminución refiriéndose al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que presentaron porcentajes de 1.9 y 3.9, respectivamente.