¿Cuándo inicia la última venta nocturna de Liverpool 2025?

Este sábado se llevó a cabo el Bolo Fest, por lo que las familias pudieron disfrutar de este desfile con temática navideña lleno de figuras inflables y espectáculos que comenzó desde el Ángel de la Independencia y continuó su recorrido hasta el Monumento a la Revolución.

Además del Bolo Fest, la última venta nocturna de Liverpool también forma parte de la temporada decembrina, ya que durante estas las personas pueden encontrar descuentos exclusivos en varios departamentos de la tienda.

Durante dos o tres días se pueden encontrar promociones exclusivas de las ventas nocturnas de Liverpool, por lo que si no aprovechaste el Buen Fin para comprar los regalos navideños, aún puedes aprovechar las ofertas para adquirirlos.

Venta Nocturna Liverpool ı Foto: Especial La Razón

¿Cuándo empieza la última Venta Nocturna de Liverpool?

Durante diciembre ocurre la última Venta Nocturna de Liverpool 2025, y durante estos días no sólo se pueden realizar compras en la tienda física, sino que también se pueden realizar en línea para después recorgelas en la tienda, y como en todas las compras, estas también tendrán devoluciones sin condiciones.

La Venta Nocturna de navidad de Liverpool será este 2025 del 5 al 7 de diciembre, por lo que quienes quieran aprovechar las ofertas podrán realizar sus compras y pagarlas con la tarjeta de la tienda, tarjetas de crédito o tarjetas de débito bancarias.

Venta Nocturna Liverpool de diciembre ı Foto: Especial

Durante la última Venta Nocturna de Liverpool las promociones estarán disponibles en tienda física durante su horario de atención habitual de 11:00 a 21:00 horas, y en su tienda digital durante todo el día.

Algunos de los artículos que se pueden adquirir durante la Venta Nocturna son ropa, zapatos, joyería, perfumes, artículos del departamento de electrónica, y diversos artículos que pueden servir como regalos o incluso para los intercambios navideños y de fin de año.

Además de pagar con tarjetas de crédito y débito, las compras realizadas durante la Venta Nocturna también también pueden ser pagadas con PayPal, SPEI o en las siguientes tiendas:

Tienda Waldo’s

Farmacias del Ahorro

7 Eleven

Farmacia Benavides

La Nocturna de Liverpool es una oportunidad para encontrar las mejores ofertas en la tienda. ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué otras Ventas Nocturnas tiene Liverpool?

Liverpool tiene disponibles la Ventas Nocturnas en cuatro ocasiones durante el año, y estas se encuentran situadas en momentos clave del año para poder adquirir artículos o regalos para ocasiones especiales.

En mayo es la primera Venta Nocturna de Liverpool, y durante ese mes se puede encontrar el regalo para el Día de las madres, pues esta es programada durante el primer fin de seman de mayo, y las promociones incluyen accesorios, moda, electrónica y otros artículos.

La segunda Venta Nocturna es en junio, y en esas fechas se pueden aprovehcar las promociones para comprar el regalo del Día del padre, pues regularmente es el segundo fin de semana del mes, y las promociones incluyen varios artículos de la tienda.

En octubre Liverpool celebra su aniversario, por lo que en la Venta Nocturna ofrece descuentos durante el primer fin de semana del mes, y las promociones de esta celebración de la tienda incluyen casi todos los departamentos.

Con el cierre del año se da la última Venta Nocturna de Liverpool, y durante diciembre se pueden encontrar descuentos y promociones por las festividades navideñas, por lo que los clientes pueden adquirir productos especiales para la temporada.