El Bolo Fest, desfile navideño organizado por Liverpool en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los eventos más esperados de la temporada decembrina. Este evento reúne a miles de familias en Paseo de la Reforma para celebrar con música, carros alegóricos, globos gigantes de tus personajes favoritos y un ambiente festivo único que anuncia la llegada de la Navidad.

La edición 2025 se realiza este sábado 29 de noviembre y, si no pudiste asistir o el frío no te deja salir de la cama, podrás ver el evento en vivo y gratis. Aquí te contamos cómo puedes disfrutar, desde casa, del Bolo Fest.

¿Qué es el Bolo Fest?

El Bolo Fest nació como una iniciativa de las tiendas Liverpool para dar la bienvenida oficial a la Navidad en la capital mexicana. El desfile busca transmitir alegría y unión familiar a través de su icónico personaje Bolo, un oso polar creado en 1980 como símbolo de la marca.

La primera edición se celebró el 21 de noviembre de 2015, y desde entonces se mantiene como una tradición anual que marca el inicio de las fiestas decembrinas. Con cada edición, el evento crece en creatividad y participación al convocar a miles de músicos, bailarines y espectadores. Este año, se espera que más de 700 mil asistentes disfruten del Bolo Fest.

¿Dónde y a qué hora ver el Bolo Fest 2025 EN VIVO y GRATIS? Te contamos

El Bolo Fest 2025 de Liverpool en la Ciudad de México, se celebra este sábado 29 de noviembre sobre Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes del país.

Sin embargo, si no puedes asistir, podrás disfrutarlo en vivo y gratis desde donde estés a través del canal oficial de Liverpool México en YouTube. Otra opción es seguir la cobertura del desfile en redes sociales como X (Twitter), Instagram y TikTok. La transmisión inicia por la tarde, en punto de las 3:00 pm (hora del centro del país). De este modo, podrás vivir toda la magia del desfile.

Conoce la ruta del Bolo Fest 2025

La ruta del Bolo Fest 2025 inicia en el Ángel de la Independencia y concluye en el Monumento a la Revolución, por lo que recorrerá Paseo de la Reforma y avenida de la República.

Se prevé que el desfile inicie a las 3:00 pm y termine a las 4:30 pm.

Durante esta edición se cerraron los carriles centrales de Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Diana y Av. Insurgentes, para la logística del desfile. Si pasas por la zona, toma tus precauciones.