¿Cuándo es el Bolo Fest 2025 y cuál es su recorrido?

Con la época navideña llegan diversos eventos, e incluso algunos inundan las calles con celebración, colores, y un ambiente de felicidad que puede ser disfrutado en familia por todas las personas sin importar su edad.

Dentro de estos eventos se encuentra el Bolo Fest 2025, que es un desfile con temática navideña que realiza Liverpool en las calles de la Ciudad de México, en el que se puede disfrutar de un espectáculo increíble.

Este evento es totalmente gratuito, y aunque no residas en la CDMX, también puedes disfrutarlo ya que será transmitido en vivo por medio de la página de Facebook y el canal de Youtube de Liverpool.

El primer Bolo Fest se llevó a cabo en el 2015, y este evento ha ganado un público que disfruta de asistir a ver este desfile presencialmente y conocer a Bolo, que es un osito polar que acompaña a Liverpool desde 1980 durante la época navideña con la finalidad de llegar al público infantil de la tienda.

656abe3b0d09a.jpeg ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo es el Bolo Fest 2025?

El Bolo Fest serpa el sábado 28 de noviembre del 2025 y comenzará a las 15:00 horas, y para asistir al evento y tener una gran experiencia Liverpool emitió algunas recomendaciones para garantizar que este evento sea “un día lleno de diversiones”

Liverpool recomienda llegar a tiempo, tomar suficiente agua durante el evento, protegerse del sol con bloqueador solar y gorras, tomar en cuenta de manera previa la forma en la que se va a llegar al evento, así como la ruta de regreso cuando este termine.

Para poder disfrutar al máximo este desfile navideño también recomiendan cuidar a los menores de edad que asistan, ya que habrá muchas personas en el Bolo Fest y se hará al aire libre, y también recomiendan cuidarte a ti mismo y a los demás.

Recomendaciones del Bolo Fest 2025 ı Foto: Liverpool

¿Cuál es el recorrido del Bolo Fest 2025?

El recorrido del Bolo Fest comenzará a partir de las 15:00 horas, y este desfile navideño partirá desde el Ángel de la Independencia y continuará su trayecto hacia el Monumento a la Revolución.

Durante este evento habrán muchas marcas participantes de juguetes para niños, juegos de mesa, películas, ropa, peluches y hasta personajes de las caricaturas favoritas de los niños, como Bluey.

En el Bolo Fest se podrá disfrutar de carros alegóricos y enormes figuras inflables que llenarán las calles de la CDMX con personajes típicos de la navidad como Santa Claus, los renos, y varios personajes reconocidos.