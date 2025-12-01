SICT revira a pilotos aviadores mexicanos; descarta violación constitucional

Viva Aerobus es una de las aerolíneas que emplea pilotos extranjeros y no mexicanos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reviró a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y al Colegio de Pilotos Aviadores de México, y señaló que el hecho de que aerolíneas como Volaris y Viva Aerobus utilicen pilotos extranjeros no viola la Constitución .

Esto, luego de que miembros de las ambas organizaciones se manifestaran a las afueras de la institución la mañana de este lunes 1 de diciembre.

“La figura de arrendamiento húmedo es un procedimiento sustentado en los artículos 83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; artículo 45, último párrafo de la Ley de Aviación Civil; artículo 34 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, y la Circular Obligatoria CO AV-08.3/20”, señaló la SICT.

“Esta figura no vulnera el artículo 32 Constitucional que exige que las aeronaves con matrícula mexicana sean operadas por tripulaciones mexicanas”, agregó.

La dependencia reiteró su disposición al diálogo constructivo con todos los actores de la aviación para seguir avanzando hacia un sistema más seguro, eficiente y moderno, en beneficio de las y los usuarios, así como de quienes integran la comunidad aeronáutica del país.

Por su parte, miembros de la ASPA demandaron que no se permita que las aerolíneas mencionadas no respeten la soberanía del país.

“No lo vamos a permitir, porque los pilotos mexicanos son profesionistas, trabajadores que han dejado su vida, salud y familia para poner el nombre de nuestro país en alto todos los días”, dijo Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México a medios de comunicación durante la movilización.

Representantes de los pilotos ingresaron a las instalaciones de la dependencia federal, donde se reunieron en dos ocasiones con autoridades para tratar el tema. La Razón buscó la postura de Viva Aerobus, pero descartó brindar comentarios al respecto.

“Nada que comentar sobre el tema” , señalaron.

