Economía cerrará con debilidad: IMEF

La economía mexicana apunta a un débil cierre del año, consideró el área de análisis del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), quien explicó que hasta agosto de 2025, el consumo, uno de los motores de la economía, registró una tasa de crecimiento acumulada de apenas 0.01 por ciento.

“Al incluir el indicador oportuno con la proyección de Inegi para septiembre y octubre, el crecimiento sube a sólo 0.35 por ciento anual, el menor crecimiento del consumo para un periodo igual desde el 2020”, señaló el instituto.

Por su parte, indicó que la inversión fija sigue a la baja, con una caída en el año de 6.79 por ciento, también la primera contracción desde el 2020, año en que inició la pandemia de Covid-19.

“A la par, el gobierno continúa con la consolidación fiscal con el recorte en el gasto público que ha afectado particularmente al gasto en inversión física”.

Refirió que las exportaciones, paradójicamente, han sido la principal fuente de crecimiento este año y agregó que al interior de las exportaciones se ha dado una significativa reconfiguración, pues las de equipo de cómputo que se dirigen a Estados Unidos casi se han duplicado en el año, mientras que las de la industria automotriz van a la baja.

En este contexto, para el 2025 se espera un crecimiento de 0.3 por ciento, de acuerdo con la última proyección del Banco de México. Para 2026, se anticipa un rebote con un crecimiento de apenas 1 por ciento.

Indicador. Como cada inicio de mes, el IMEF publicó su indicador Manufacturero y No Manufacturero, que brindan un panorama sobre el desempeño de las actividades secundarias y terciarias en el país, es decir, la industria y el comercio y servicios que existen en México.

Al respecto, señaló que en noviembre de 2025, los indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero mostraron comportamientos divergentes, reflejando una dinámica económica aún frágil.