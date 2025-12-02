OCDE estima crecimiento del PIB en México en 0.7% para 2025

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 0.7% en 2025, 1.2% en 2026 y 1.7% en 2027.

El organismo recortó en 0.1 puntos porcentuales sus previsiones para los dos primeros años respecto a su informe previo, publicado en septiembre.

La OCDE destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) funcionó en 2025 como un “escudo” ante la incertidumbre y las restricciones comerciales. Señaló que la mayoría de las exportaciones mexicanas se realizan bajo este acuerdo, con arancel de 0%, lo que incrementó su participación del 50% al 80% durante el año.

T-MEC sirvió como "escudo" en 2025, apunta OCDE. ı Foto: Creada con IA

El organismo subrayó que la actividad económica se mantuvo resiliente en el primer semestre, pero el PIB cayó 0.3% en el tercer trimestre. El consumo privado se moderó debido al menor dinamismo en la creación de empleo, especialmente en el sector manufacturero. Mientras que las exportaciones automotrices retrocedieron, las no automotrices han mostrado resiliencia gracias a la demanda de Estados Unidos.

No obstante, la inversión privada se desaceleró por la elevada incertidumbre. Aunque la inflación general bajó a 3.6%, la inflación subyacente permanece por encima de 4%, en el límite del rango objetivo del Banco de México (Banxico). El desempleo, ubicado en 3%, se mantiene en niveles históricamente bajos, aunque la participación laboral ha disminuido. La informalidad laboral continúa cerca del 55%.

Las exportaciones y la actividad económica muestran señales de desaceleración, advierte la OCDE. ı Foto: Especial.

La OCDE advirtió que en los próximos dos años las exportaciones mexicanas que no ingresan a Estados Unidos bajo el T-MEC enfrentarán aranceles de 25%, al igual que automóviles, autopartes, camiones y sus componentes. Productos como acero, aluminio y cobre podrían enfrentar tarifas de hasta 50%.

En sus perspectivas, el organismo prevé que el consumo privado estará sostenido por el bajo desempleo y una inflación a la baja. La inversión privada podría beneficiarse gradualmente de tasas de interés menores, aunque seguirá limitada por la incertidumbre interna y global. La inversión pública estará condicionada por el esfuerzo del Gobierno para reducir el déficit fiscal.

The global economy continues to show resilience, with GDP growth projected at 3.2% in 2025, 2.9% in 2026, and 3.1% in 2027.



El reporte advierte riesgos adicionales: una mayor desaceleración en Estados Unidos, condiciones financieras más estrictas, volatilidad cambiaria y posibles aumentos en los costos de financiamiento soberano. También señala que imponer aranceles a importaciones de países sin acuerdos comerciales podría elevar los precios internos.

En un escenario positivo, una renegociación rápida y exitosa del T-MEC podría reducir la incertidumbre y detonar un mayor impulso en la inversión y las exportaciones, indicó la OCDE.

